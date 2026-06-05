Το παγκόσμιο tech sell off εξαπλώθηκε και στις ευρωαγορές

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν οι ευρωαγορές σήμερα, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις έντονες πιέσεις που εκδηλώνονται παγκοσμίως στον κλάδο των τσιπ.

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν οι ευρωαγορές την συνεδρίαση της Παρασκευής, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις έντονες πιέσεις που εκδηλώνονται παγκοσμίως στον κλάδο των τσιπ, ενώ την ίδια ώρα ανέλυσαν τα στοιχεία για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη η οποία ήταν μόλις της τάξης του 0,3% και 0,7% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,25% στις 622.89 μονάδες ενώ ο Eurostoxx 50 διολίσθησε 0,76% στις 6.056,86 μονάδες.

Ο δείκτης τεχνολογίας Stoxx 600 ολοκλήρωσε την ημέρα με πτώση 2,8%, καθώς η Infineon Technology έκλεισε με πτώση 9,1% και η ASML απώλεσε 2,4%. Οι μετοχές της Nokia ολοκλήρωσαν στο -5,9%. Όλος ο κλάδος της τεχνολογίας έχει κλονιστεί από τα χειρότερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Broadcom, προκαλώντας ανησυχίες στους θιασώτες του κλάδου των chip και περαιτέρω της τεχνητής νοημοσύνης.

Στους επιμέρους δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 στο Λονδίνο σκαρφάλωσε οριακά 0,07% στις 10.368 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε πτώση 0,32% στις 8.218 μονάδες. Ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,69% στις 24.773 μονάδες. Στην Ιταλία, ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε στις 49.893 μονάδες, με πτώση 0,56%, ενώ στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 ενισχύθηκε 0,38% στις 18.344 μονάδες.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος παραμένουν γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι θα ήταν «τιμή» του να συναντήσει τον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αν μια τέτοια συνάντηση μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία, τη στιγμή που η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισέρχεται στον τέταρτο μήνα της και η εύθραυστη εκεχειρία εξακολουθεί να διατηρείται.

«Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι κοντά, «θεωρητικά». Ταυτόχρονα, λέει ότι αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο ή σε 2 ή 3 εβδομάδες. Εν τω μεταξύ, οι Ιρανοί δείχνουν ότι δεν υπάρχει «απτή» πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Η πολιτική πίεση αυξάνεται στις ΗΠΑ μετά την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ενός «αντιπολεμικού ψηφίσματος» με την υποστήριξη τεσσάρων Ρεπουμπλικανών, ακόμη και αν η ψήφος είναι απλώς συμβολική. Και οι Αμερικανοί ανακοινώνουν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπό την προϋπόθεση ότι και η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις εχθροπραξίες», συνόψισε ο Xavier Chapard, Αναπληρωτής Επικεφαλής Έρευνας στο LBP AM.