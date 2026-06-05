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e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές για την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου

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e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές για την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου
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Κατά την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Κατά την περίοδο 8 έως 12 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 69.437.917,18 ευρώ σε 84.334 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 8 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.437.917,18 σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
• Από 8 έως 12 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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