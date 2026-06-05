Πετρέλαιο: Η ελπίδα για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έριξε τις τιμές

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς οι traders αισιοδοξούν ολοένα και περισσότερο ότι φαντάζει λιγότερο πιθανή μία νέα, γενικευμένη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Παρασκευή, καθώς οι traders αισιοδοξούν ότι φαντάζει λιγότερο πιθανή μία νέα, γενικευμένη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 2% στα 93,09 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate των ΗΠΑ διαμορφώθηκε στα 90,54 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 2,7%.

«Η αγορά δεν βλέπει κλιμάκωση μεταξύ των δύο μερών», δήλωσε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής στην Price Futures Group. «Παρόλο που δεν έχουμε συμφωνία, φαίνεται ότι η αγορά βλέπει αποκλιμάκωση» τόνισε.

Ανησυχία στις ενεργειακές αγορές προκάλεσαν για λίγο οι αναφορές για έκρηξη κοντά στις εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού τερματικού Mina al-Fahal, έξω από τη Muscat του Ομάν, ενός από τα σημαντικότερα σημεία εξαγωγής αργού πετρελαίου της χώρας. Ωστόσο, οι αρχές του Ομάν και η Petroleum Development Oman ανακοίνωσαν αργότερα ότι οι λειτουργίες του τερματικού συνεχίζονται κανονικά.

Το Ομάν εξάγει 800.000 έως 900.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα από τον συγκεκριμένο τερματικό σταθμό.

Τα συμβόλαια αυξήθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα μετά την έξαρση των μαχών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίστηκαν, ενώ η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, παρέμεινε περιορισμένη.

Ωστόσο, τα κέρδη του Brent έχουν περιοριστεί από τα αποθέματα πετρελαίου που διαρκούν περισσότερο από το αναμενόμενο, τις ανακατευθύνσεις των εξαγωγών και τη μείωση της ζήτησης, όπως αναφέρει η Commerzbank.

Ο ΟΠΕΚ εμμένει στην πρόβλεψή του για αύξηση της ζήτησης πετρελαίου, ύψους 1,2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα για φέτος, δήλωσε την Πέμπτη ο Γενικός Γραμματέας Χάιτχαμ Αλ Γκάις, παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου έχουν μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και έξι χρόνια, κυρίως λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία για τη ναυτιλία, αν και η ασθενής ζήτηση στην Κίνα έχει μειώσει τις τιμές του πετρελαίου.