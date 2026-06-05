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ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο από τους 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία

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ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο από τους 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία
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Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή θα βρεθούν τη Δευτέρα οι 12 από τους 14 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εισέπραττε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Κοζάνης.

Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή θα βρεθούν τη Δευτέρα οι 12 από τους 14 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εισέπραττε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Κοζάνης.

Οι δύο από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι σύμφωνα με τη δικογραφία είναι οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού της οργάνωσης, ζήτησαν λόγω της προχωρημένης ηλικίας τους να απολογηθούν άμεσα. Οι απολογίες τους ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής και, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ ορίστηκε και χρηματική εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ για τον καθένα.

Νωρίτερα, οι 14 συλληφθέντες είχαν οδηγηθεί στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, όπου ασκήθηκαν σε βάρος τους ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η φερόμενη δράση του κυκλώματος εκτείνεται σε βάθος πενταετίας, με τα μέλη του να εμφανίζονται ότι υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να εξασφαλίζουν παράνομες επιδοτήσεις. Η ζημία που εκτιμάται ότι προκλήθηκε σε βάρος ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων υπολογίζεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η δικογραφία αφορά συνολικά 39 άτομα, τα περισσότερα εκ των οποίων προέρχονται από την Κοζάνη, ενώ μόνο ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κατάγεται από το Αγρίνιο. Οι υπόλοιποι 12 κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή τη Δευτέρα.

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