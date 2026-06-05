Bitcoin: Έχασε, για λίγο, και το ψυχολογικό όριο των 60.000 δολαρίων

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2024 υποχώρησε το Bitcoin την Παρασκευή, διευρύνοντας τις απώλειές του σε μία ήδη δύσκολη εβδομάδα για τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων.

Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2024 υποχώρησε το Bitcoin την Παρασκευή, διευρύνοντας τις απώλειές του σε μία ήδη δύσκολη εβδομάδα για τους επενδυτές κρυπτονομισμάτων.

Συγκεκριμένα, το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, έφτασε νωρίτερα να υποχωρεί στα 59.764,90 δολάρια, χάνοντας το «φράγμα» των 60.000 δολαρίων. Αυτή την ώρα υποχωρεί 4,34% στα 60.909,37 δολάρια.

Οι πλατφόρμες crypto, Coinbase, Circle και Strategy υποχώρησαν περίπου 8% η καθεμία.

Η πτώση στα crypto ξεκίνησε από την στιγμή που η εταιρεία κρυπτονομισμάτων Strategy πούλησε ένα μικρό μέρος από τα bitcoin που κατείχε, επηρεάζοντας το κλίμα και αναγκάζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε ρευστοποιήσεις που επιτάχυναν την καθοδική πίεση. Οι απώλειες επιδεινώθηκαν μετά από μια ισχυρότερη από την αναμενόμενη αναφορά για θέσεις εργασίας τον Μάιο την Παρασκευή, η οποία έστειλε υψηλότερα τις αποδόσεις των ομολόγων, ασκώντας πίεση σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου.

Πέφτοντας στα επίπεδα των 60.000 δολαρίων το Bitcoin, σημαίνει πως έχει υποχωρήσει περισσότερο από το μισό από το ιστορικό υψηλό των περίπου 126.000 δολαρίων που είχε φτάσει τον Οκτώβριο του 2025.

Ο Charles-Henry Monchau, επικεφαλής επενδύσεων στον όμιλο Syz, δήλωσε ότι η τελευταία εβδομαδιαία πτώση του bitcoin οφείλεται σε έναν συνδυασμό των πωλήσεων της Strategy και ενός φαινομένου όπου οι επενδυτές αποσύρονται από το πιο γρήγορο και με ρίσκο κέρδος για να στραφούν σε πιο παραδοσιακά assets.

«Οι κερδοσκόποι επενδύουν ολοκληρωτικά σε μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και τσιπ μνήμης, ειδικά στην Κορέα, και η αγορά αναμένει επίσης ότι οι επερχόμενες γιγαντιαίες δημόσιες εγγραφές (IPO) θα εκτρέψουν μέρος του χρήματος στις νέες μετοχές», δήλωσε ο Monchau στο CNBC.

Επιπλέον, ο βασικός καταλύτης του bitcoin για το ανανεωμένο ενδιαφέρον των επενδυτών, το νομοσχέδιο για τη δομή της αγοράς κρυπτονομισμάτων, γνωστό ως Νόμος για τη Διαύγεια, απομακρύνεται όλο και περισσότερο, καθώς οι νομοθέτες παραμένουν διχασμένοι σε βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου.

Καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν έχει κρατήσει το bitcoin υπό πίεση τους τελευταίους μήνες, η χρηματιστηριακή αγορά έχει ανέβει σε νέα ρεκόρ. Η απόκλιση έχει κάνει τους επενδυτές να αμφισβητούν και τις δύο κυρίαρχες αφηγήσεις του bitcoin: ότι είναι ο «ψηφιακός χρυσός» που θα πρέπει να επωφεληθεί από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και ότι διαπραγματεύεται σαν beta μετοχή τεχνολογίας.