ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργήματα αποδίδουν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς στους 14 εμπλεκόμενους σε Κοζάνη και Αγρίνιο

Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος που σχετίζονται με την δράση εγκληματικής οργάνωσης, αποδίδουν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς στους 14 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο.

Αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος που σχετίζονται με την δράση εγκληματικής οργάνωσης, αποδίδουν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς στους 14 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο.

Σύμφωνα με την δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εξαπατούσαν τον φορέα κοινοτικών αγροτικών πληρωμών για την περίοδο 2019-2024 με την εκτιμώμενη ζημιά σε βάρος της ΕΕ και του Δημοσίου να υπολογίζεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η δίωξη που ασκήθηκε αφορά, κατά περίπτωση αδικήματα που αφορούν διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων ενώπιον του Ανακριτή από τον οποίο θα λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ