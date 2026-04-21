Σήμερα η κρίσιμη ακρόαση του Κέβιν Γουόρς για το «τιμόνι» της Fed

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο Γουόρς θα πρέπει να λάβει την έγκριση της Επιτροπής πριν από τις 15 Μαΐου και να αναλάβει καθήκοντα την επομένη. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα.

Για σήμερα στις 17:00 ώρα Ελλάδος είναι προγραμματισμένη η «ακρόαση επιβεβαίωσης» του Κέβιν Γουόρς ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, για το χρίσμα του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο Γουόρς θα πρέπει να λάβει την έγκριση της Επιτροπής πριν από τις 15 Μαΐου (τελευταία ημέρα της θητείας του Πάουελ) και να αναλάβει καθήκοντα στις 16 Μαΐου. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, καθώς η συγκεκριμένη Επιτροπή, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν οριακή πλειοψηφία 13-11, ενδέχεται να μπλοκάρει την υποψηφιότητα του Γουόρς. Κι αυτό, λόγω της στάσης του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τομ Τίλις, ο οποίος φέρεται διατεθειμένος να συνταχθεί με τους Δημοκρατικούς όσο παραμένει ανοικτή η έρευνα της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον του Πάουελ.

Όπως εξηγεί ο οικονομολόγος Atakan Bekiskan της Berenberg, αν η Γερουσία δεν εγκρίνει τον Γουόρς έως τις 15 Μαΐου, ο Πάουελ έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραμείνει προσωρινά στη θέση έως ότου οριστεί ο διάδοχός του, ενώ η θητεία του ως διοικητή συνεχίζεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2028.

Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που λήγει η θητεία ενός προέδρου της Fed πριν εγκριθεί διάδοχος. Έχει συμβεί πέντε φορές στο παρελθόν, όμως σε όλες τις περιπτώσεις ο απερχόμενος παρέμεινε προσωρινά, χωρίς αντίδραση από τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα επιχειρήσει να ορίσει άλλον προσωρινό πρόεδρο για τη Fed.

Για τις αγορές, μια τόσο συγκρουσιακή διαδρομή, μαζί με πιθανές δικαστικές μάχες, θα μπορούσε να αναβιώσει το trade των «απειλών κατά της ανεξαρτησίας της Fed», οδηγώντας σε ασθενέστερο δολάριο και υψηλότερες αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα.

Προς το παρόν, η πρόβλεψη για μείωση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο παραμένει. Ωστόσο, αν μέχρι τα μέσα Ιουνίου δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της ηγεσίας, η Fed ίσως επιλέξει στάση αναμονής, ειδικά αν επιστρέψει η μεταβλητότητα στις τιμές ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, το πιθανότερο είναι ότι η ένταση ανάμεσα στη Fed και τον Αμερικανό Πρόεδρο πιθανότατα θα παραμείνει αυξημένη το αμέσως επόμενο διάστημα.

«Καυτά» ερωτήματα

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο κατά τη διάρκεια της ακρόασης ο Γουόρς θα ερωτηθεί για το κατά πόσο ταυτίζεται με τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ περί χαμηλών επιτοκίων. Σύμφωνα με τους αναλυτές της ING, εκτιμάται ότι ο Γουόρς θα υποστηρίξει πως, σε βάθος χρόνου, τα χαμηλότερα επιτόκια έχουν λογική βάση. Ωστόσο, για τη διατήρηση της αξιοπιστίας στις αγορές απαιτείται ισχυρή τεκμηρίωση.

Ο Γουόρς θα θελήσει επίσης να αποφύγει την εικόνα μιας υπερβολικά «χαλαρής» προσέγγισης ως προς τα επιτόκια, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ενισχύσει τους φόβους των αγορών για αποσταθεροποίηση των πληθωριστικών προσδοκιών, οδηγώντας υψηλότερα τα μακροπρόθεσμα κόστη δανεισμού.

Σε πιο δομικό επίπεδο, ο Γουόρς αναμένεται να δώσει έμφαση στις δυνατότητες χαμηλότερου κόστους δανεισμού μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Φαίνεται να συμμερίζεται την άποψη ότι οι επενδύσεις σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα, επιτρέποντας στην αμερικανική οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα χωρίς να δημιουργεί πληθωρισμό.

Ως προς τον ισολογισμό της Fed, ο Γουόρς έχει επισημάνει ότι κάθε 1 τρισ. δολάρια κατοχής ομολόγων από τη Fed αντιστοιχεί περίπου σε 50 μονάδες βάσης επίδρασης στο βασικό επιτόκιο. Συνεπώς, η συρρίκνωση του ισολογισμού μέσω λήξεων ή πωλήσεων τίτλων θα μπορούσε να διευκολύνει μειώσεις επιτοκίων. Μάλιστα, έχει ξεχωρίσει ιδιαίτερα τα στεγαστικά ομόλογα (MBS) ως προβληματικό στοιχείο, ενώ έχει ταχθεί υπέρ κυρίως παθητικής μείωσης, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι αποσταθεροποίησης των αγορών.