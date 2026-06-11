Ιράν σε ΗΠΑ για νησί Χαργκ: «Προσέξτε, θα απαντήσουμε συντριπτικά» - «Έρχεται τέλμα δίχως τέλος»

Οι ΗΠΑ εκτίθενται σε «τέλμα δίχως τέλος» τόνισε ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Μήνυμα στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ έστειλε το Ιράν, λέγοντας ότι αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο νησί Χαργκ, η Τεχεράνη θα «απαντήσει», προκαλώντας ανησυχία για ενδεχόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. «Το Ιράν θα δώσει σθεναρή, συντριπτική και οδυνηρή απάντηση, που θα προκαλέσει μεταμέλεια, εάν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στο νησί Χαργκ», προειδοποίησε ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος, μετά την απειλή Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα καταλάβει τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Χαρακτηρίζοντας τον Τραμπ «συγχυσμένο και απρόβλεπτο», ο Εμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το Ιράν θα απαντήσει με σφοδρότητα σε οποιαδήποτε απόπειρα κατάληψης του νησιού. Το Ιράν και ολόκληρη η επικράτειά του, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαργκ, είναι «πλήρως προετοιμασμένα», ανέφερε ο Αζίζι.

Ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, o επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ εκτίθενται σε ένα «τέλμα δίχως τέλος» μετά τις απειλές Τραμπ. «Ακατάλληλες στρατηγικές και παρορμητικές αποφάσεις θα ανατρέψουν τα πάντα προς το χειρότερο, θα καταστρέψουν τις ενεργειακές υποδομές, θα ανατινάξουν τις αγορές και θα σας βυθίσουν σε ένα τέλμα δίχως τέλος από το οποίο δεν θα μπορείτε να βγείτε για χρόνια» ανέφερε.

«Θα ανακαλύψετε ένα διαφορετικό Ιράν» πρόσθεσε. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μικρό νησί στον Περσικό Κόλπο αποτελεί οικονομική «αρτηρία» για το Ιράν και διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου τονίζοντας πως οι αμερικανικές δυνάμεις θα καταλάβουν το νησί Χαργκ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές στο Ιράν.

«Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου το Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν εξαντληθεί!) πολύ σκληρά απόψε. Κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία ενεργειακών υποδομών και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, η οποία λειτουργεί εξαιρετικά» τόνισε.