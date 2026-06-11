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Έκκληση Γκουτέρες σε ΗΠΑ και Ιράν για αποκατάσταση της εκεχειρίας

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Έκκληση Γκουτέρες σε ΗΠΑ και Ιράν για αποκατάσταση της εκεχειρίας
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Ο κ. Γκουτέρες προτρέπει τις αντιμαχόμενες πλευρές «να επιστρέψουν στην πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας και να αποφύγουν τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι «βαθύτατα ανήσυχος» για την συνεχιζόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, όπως ανέφερε o εκπρόσωπος Τύπου Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο κ. Γκουτέρες προτρέπει τις αντιμαχόμενες πλευρές «να επιστρέψουν στην πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας και να αποφύγουν τυχόν περαιτέρω επιδείνωση (της κατάστασης) που, όπως είπε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα μπορούσε να πυροδοτήσει επανέναρξη της σύγκρουσης, με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή και όλο τον κόσμο, ιδίως για τις πιο ευάλωτες χώρες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Αντόνιο Γκουτέρες
ΟΗΕ
ΗΠΑ
Ιράν
Εκεχειρία
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