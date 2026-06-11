Κέρδη στις ευρωαγορές κόντρα σε ΕΚΤ και Τραμπ - Ράλι 9% για Hugo Boss

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές, παρά την αύξηση των επιτοκίων στην Ευρωζώνη και τις απειλές των ΗΠΑ στο Ιράν. Άλμα 9,05% για Hugo Boss.

Στα «πράσινα» ντύθηκαν οι ευρωαγορές την Πέμπτη, παρά το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι εντάσεις είναι πιθανό να κλιμακωθούν στη Μέση Ανατολή. Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,61% στις 621,97 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ισχυροποιήθηκε 0,93% στις 6.065 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης πρόσθεσε 0,06% στις 24.209 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κέρδισε 0,48% στις 10.303 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 σκαρφάλωσε 0,48% στις 8.200 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 0,95% στις 50.504 μονάδες ενώ ο IBEX 35 σημείωσε κέρδη 0,81% στις 18.290 μονάδες. Στο ταμπλό, οι μετοχές ακινήτων έχασαν 0,6%, καθώς οι βραχυπρόθεσμες αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων αυξήθηκαν.

Η μετοχή της Hugo Boss έκανε άλμα 9,05%, στον απόηχο της πρότασης εξαγοράς της γερμανικής εταιρείας μόδας από την Frasers. Η ΕΚΤ αύξησε το κόστος δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης, αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό και αναθεώρησε τις προοπτικές της για οικονομική ανάπτυξη, καθώς η Γηραιά Ήπειρο αντιμετωπίζει ένα πετρελαϊκό σοκ που προκύπτει από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου μετά την ομόφωνη, χωρίς επιφυλάξεις απόφαση της ΕΚΤ τόνισε πως η άνοδος του κόστους δανεισμού απαντά στο μεγάλο ενεργειακό σοκ. Η επικεφαλής της ΕΚΤ εξήγησε πως η απόφαση ήταν απλώς ένα «αρκετά προφανές» βήμα. «Δεν χρειάζεται να το χαρακτηρίσω κάπως. Η κίνηση ήταν ισχυρή σε όλα τα σενάρια» εξήγησε.

«Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής», τόνισε η Σάντρα Χόρσφιλντ, οικονομολόγος στην Investec, στον απόηχο της απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. «Η προσδοκία μας είναι ότι η ΕΚΤ δεν θα είχε προχωρήσει σε αύξηση αν πίστευε ότι μόνο μία θα έκανε τη δουλειά για να περιορίσει τις μακροπρόθεσμες πληθωριστικές πιέσεις» πρόσθεσε.

«Ο αμερικανικός στρατός θα επιτεθεί στο Ιράν πολύ σκληρά απόψε και σύντομα θα καταλάβει τα "σημεία ενεργειακών υποδομών" της χώρας» υπογράμμισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Μια επιχείρηση για την ανάληψη του πλήρους ελέγχου των αγορών και υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της κατάληψης του νησιού Χαργκ, θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον», υποσχέθηκε ο Τραμπ.