Αναβλήθηκε επ' αόριστον το άνοιγμα της νέας γέφυρας στα σύνορα Καναδά- ΗΠΑ

Υπό κατασκευή από το 2018 έναντι συνολικού κόστους 5,7 δισ. δολαρίων Καναδά αναμένεται να συνδέσει την αμερικανική πόλη του Ντιτρόιτ και την καναδική του Ουίνδσορ.

Νέα περιπέτεια για τη γέφυρα Γκόρντι Χάου: το άνοιγμα αυτού του νέου άξονα μεταξύ του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών αναβλήθηκε επ΄αόριστον σήμερα, ενώ ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε υποσχεθεί ότι τα εγκαίνιά της θα γίνονταν αυτή την εβδομάδα.

«Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να αναβάλουν το άνοιγμα της γέφυρας, ώστε να έχουν στη διάθεσή τους τον απαραίτητο χρόνο για να ρυθμίσουν τα θέματα που παραμένουν εκκρεμή», δήλωσε ο Τσακ Άνταρι, προσωρινός επικεφαλής της Αρχής της γέφυρας Ουίνδσορ - Ντιτρόιτ (APWD), σε ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δύο μέρες αφότου ο Καναδός πρωθυπουργός χαιρέτισε «τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών» και δήλωσε ότι η γέφυρα θα εγκαινιαζόταν πριν από το τέλος της εβδομάδας.

Ο Τσακ Άνταρι δήλωσε ότι οι δύο χώρες υιοθετούν «μια προσέγγιση συνεργασίας, που αντανακλά την κοινή τους φιλοδοξία για αυτόν το εμπορικό διάδρομο, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει νέα ημερομηνία για το άνοιγμα ούτε να διευκρινίσει τη φύση των θεμάτων που ακόμα εκκρεμούν».

Το άνοιγμα της γέφυρας Γκόρντι Χάου, που παίρνει το όνομά της από τον Καναδό θρύλο του χόκεϊ επί πάγου, αμφισβητήθηκε τον Φεβρουάριο από τον Ντόναλντ Τραμπ που έκρινε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν στην ιδιοκτησία τους το μισό, τουλάχιστον" της υποδομής αυτής.

Οι απειλές του Αμερικανού προέδρου για τη γέφυρα διατυπώθηκαν εν μέσω ζωηρών εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, λίγο μετά την επίτευξη από την Οτάβα μιας προκαταρκτικής εμπορικής συμφωνίας με το Πεκίνο, κάτι που είχε προκαλέσει νέες απειλές για αμερικανικούς δασμούς.

Υπό κατασκευή από το 2018 έναντι συνολικού κόστους 5,7 δισ. δολαρίων Καναδά (3,5 δισ. ευρώ), η γέφυρα Γκόρντι Χάου αναμένεται να συνδέσει την αμερικανική πόλη του Ντιτρόιτ, στην Πολιτεία Μίσιγκαν, και την καναδική του Ουίνδσορ στην επαρχία του Οντάριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ