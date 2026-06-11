Κάλας σε Αραγτσί: Πόλεμος πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για όλη τη Μ. Ανατολή

«Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου και τις κρίσιμες υποδομές είναι απαράδεκτες», τόνισε η Κάλλας, υπογράμμιζοντας ότι πρέπει να βρεθεί διπλωματική λύση.

«Επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή» προειδοποίησε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας κατά την τηλεφωνική επικοινωνία της με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

«Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου και τις κρίσιμες υποδομές είναι απαράδεκτες», τόνισε η Κάλλας, υπογράμμιζοντας ότι πρέπει να βρεθεί διπλωματική λύση.

«Μίλησα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, σχετικά με την τελευταία κλιμάκωση στον Κόλπο και την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Ήμουν επίσης σε επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ, Σεΐχη Τζάρα Τζάμπερ Αλ-Αχμάντ Αλ-Σαμπάχ.