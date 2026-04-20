Πτώση 1% και χαμηλό 7 ημερών για χρυσό

Το αμερικανικό δολάριο ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδό του σε μια εβδομάδα πριν περιορίσει τα κέρδη του στο +0,1%

Χαμηλό εβδομάδας με πτώση 1% πέτυχε ο χρυσός τη Δευτέρα με πίεση από την άνοδο του δολαρίου και του πετρελαίου λόγω της απειλής αντιποίνων του Ιράν σε απάντηση στην κατάσχεση φορτηγού πλοίου από τις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε ότι «δεν βρίσκεται υπό καμία πίεση» για να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, ωστόσο «όλα θα συμβούν σχετικά γρήγορα» ενώ αύριο θα λάβουν χώρα συνομιλίες στο Πακιστάν.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο χρυσός στην αγορά σποτ απώλεσε 0,3% στα 4.812,78 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στη χαμηλότερη τιμή του από τις 13 Απριλίου νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Ιουνίου υποχώρησαν 1% στα 4.828 δολάρια ανά ουγγιά. Το δολάριο ΗΠΑ ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδό του σε μια εβδομάδα πριν περιορίσει τα κέρδη του στο +0,1%

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει σαφώς ενταθεί ξανά, μετατοπίζοντας την πρόβλεψή μας για τον χρυσό που έχει ελαφρώς αρνητική κλίση εν μέσω αυξημένων κινδύνων για μια ακόμη απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες αποδόσεις του δολαρίου και των ομολόγων», επεσήμανε ο Φαγουάντ Ραζακζάντα, αναλυτής αγοράς στο City Index και στο FOREX.com.

Αν και ο χρυσός θεωρείται αντιστάθμισμα για τον πληθωρισμό, η ζήτηση για το μη αποδοτικό περιουσιακό στοιχείο μειώνεται όταν τα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως είναι υψηλά. Τα επιτόκια θα μπορούσαν να παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ως αποτέλεσμα της διεθνούς αναθέρμανσης του πληθωρισμού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Οι επενδυτές χρυσού σήμερα κλείνουν το μάτι στα αρνητικά macro (υψηλότερο δολάριο, αποδόσεις) για τα μέταλλα. Τεχνικά, ο επόμενος στόχος για τα futures του πολύτιμου μετάλλου είναι να κλείσουν πάνω από τη σταθερή αντίσταση στα 5.000 δολάρια», υπογράμμισε ο Τζιμ Γουίτκοφ, ανώτερος αναλυτής στην Kitco Metals σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC.