Χρηματιστήριο Αθηνών: Εναλλαγές προσήμου κάτω από τις 2.300 μονάδες

Επιφυλακτικά κινούνται οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, εν μέσω μικτών τάσεων στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Σε Φρανκφούρτη και Παρίσι οι DAX και CAC40 καταγράφουν οριακά κέρδη περί του 0,2%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE100 υποχωρεί σε ποσοστό 0,13%.

Επενδυτές και αναλυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ειδικά μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν Ισραήλ και Λίβανος για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών. Η συμφωνία έχει ευρύτερη σημασία για το διπλωματικό τοπίο, καθώς ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής είχε θέσει ως ρητή προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Ιράν σε περαιτέρω ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις τη διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να ανοίγει τον δρόμο για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο, ορισμένοι ηγέτες χωρών του Κόλπου, αλλά και στην Ευρώπη εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί ως προς το χρονοδιάγραμμα, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία ενδέχεται να απαιτήσει έως και έξι μήνες.

Παρ’ όλα αυτά, οι S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά χθες, με τον δεύτερο να συμπληρώνει 12 διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, που αποτελεί το μεγαλύτερο σε διάρκεια ανοδικό σερί από το 2009, μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Σε αυτό το κλίμα, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών σημειώνει μικρά κέρδη 0,16% στις 2.278,72 μονάδες, κινούμενος μέχρι στιγμής με εναλλαγές προσήμου κάτω από τις 2.300 μονάδες.

Σε θετικό έδαφος ο δείκτης των τραπεζών, ενισχύεται 0,72% στις 2.635,86 μονάδες, με τις Alpha Bank και ΕΤΕ να καταγράφουν κέρδη 1,69% και 1,30% αντίστοιχα, τη Eurobank να κινείται στο +0,82% στα 3,94 ευρώ, και τις Τρ. Πειραιώς, Optima και Τρ. Κύπρου να ενισχύονται περί του 0,2%-0,3%.

Στο σύνολο του ταμπλό 62 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 26 που υποχωρούν και 60 που διατηρούνται αμετάβλητες, ενώ ο μέχρι στιγμής τζίρος διαμορφώνεται σε 14,25 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap η εικόνα είναι μικτή, με τη Viohalco στην κορυφή των κερδών, ενισχυμένη 1,40% στα 14,46 ευρώ, και ακολουθούν ανοδικά, μεταξύ άλλων, οι Allwyn (+1,01%), Helleniq Energy (+0,77%), ΔΑΑ (+0,74%), ElvalHalcor (+0,62%), Motor Oil (+0,43%) και Aegean (+0,30%).

Στον αντίποδα η ΔΕΗ δέχεται νέες πιέσεις, υποχωρώντας 1,78% στα 18,80 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες ακολουθούν οι Coca-Cola HBC (-0,79%) και οι Metlen, Τιτάν, ΟΤΕ, Σαράντης και Jumbo με απώλειες που δεν υπερβαίνουν το 0,4%.