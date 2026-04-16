Χρηματιστήριο Αθηνών: Πιέσεις στις τράπεζες «φρενάρουν» τον Γενικό Δείκτη

Upd. 14:38

Εκατέρωθεν των 2.300 μονάδων και με εναλλαγές προσήμου κινείται την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω ήπια ανοδικών τάσεων στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Χθες οι S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά, με φόντο τις προσδοκίες για διπλωματική επίλυση του πολέμου στο Ιράν. ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να εξετάζουν την παράταση της εκεχειρίας κατά δύο εβδομάδες, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις, ενώ το δολάριο και οι τιμές του πετρελαίου Brent κινήθηκαν σταθεροποιητικά.

Ξένοι αναλυτές εστιάζουν το ενδιαφέρον στα δύο πιο ακανθώδη ζητήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ήτοι την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Πάντως οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες. Αφενός διότι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν «επισήμως ζητήσει παράταση της εκεχειρίας», αφετέρου διότι ο διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε ότι δεν θα επιτραπεί η συνέχιση εξαγωγών ή εισαγωγών στον Περσικό Κόλπο, τη Θάλασσα του Ομάν ή την Ερυθρά Θάλασσα, εάν συνεχιστεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός.

Στο μεταξύ, αξιωματούχοι της ΕΚΤ φαίνεται να κλίνουν προς τη διατήρηση αμετάβλητων επιτοκίων στη συνεδρίαση του Απριλίου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Κι αυτό, για να δοθεί περισσότερος χρόνος ώστε να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν, να αξιολογηθεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και να αποφευχθεί μια ενδεχομένως αδικαιολόγητη επιβάρυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.293,59 μονάδες ενισχυμένος 0,18%. Νωρίτερα ο ΓΔ είχε βρεθεί έως τις 2.311,43 μονάδες με κέρδη 0,96%.

Σε αρνητικό έδαφος «γυρίζει» ο δείκτης των τραπεζών, υποχωρώντας 0,30% στις 2.664,11 μονάδες, παρά τα κέρδη έως 1,30% νωρίτερα. Μετά τη Eurobank Equities, σήμερα και η Euroxx έδωσε ανοδικά αναθεωρημένες τιμές-στόχους για τις μετοχές του κλάδου. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ανοδικά κινούνται μόνο οι Optima και Alpha Bank σε ποσοστό 0,44% και 0,05% αντίστοιχα. Στον αντίποδα η Eurobank υποχωρεί 0,65% στα 4 ευρώ, ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς ακολουθούν με απώλειες περί του 0,4%, ενώ μικρότερες απώλειες καταγράφει η Τρ. Κύπρου που υποχωρεί 0,27% στα 9,30 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 72 μετοχές διαπραγματεύονται ενισχυμένες, έναντι 47 που υποχωρούν και 29 αμετάβλητων, ενώ ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 170,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 37,31 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap η Metlen βρίσκεται στην κορυφή των κερδών με άνοδο 3,78% στα 36,76 ευρώ και ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Lamda Development (+2,75%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,57%) και Aegean (+1,83%). Με μικρότερα διαπραγματεύονται, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των ΔΑΑ (+0,83%), ElvalHalcor (+0,74%), Allwyn (+0,62%) και Motor Oil (+0,11%).

Σε αρνητικό έδαφος, η Cenergy υποχωρεί 0,97% στα 20,48 ευρώ, η ΔΕΗ ακολουθεί στο -0,90%, ενώ πτωτικά κινούνται και οι Helleniq Energy (-0,77%), ΟΤΕ (-0,44%), Σαράντης (-0,26%), Aktor (-0,18%) και Τιτάν (-0,13%).