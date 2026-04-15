Eurobank Equities: Αυξάνει τιμές-στόχους για τις τραπεζικές μετοχές

Νέες, ανοδικά αναθεωρημένες τιμές-στόχους δίνει για τις τραπεζικές μετοχές η Eurobank Equities, σχολιάζοντας ότι ο κλάδος εμφανίζει μη απαιτητικές αποτιμήσεις και ότι, στα τρέχοντα επίπεδα, η αγορά τιμολογεί ένα διαρθρωτικά ασθενέστερο προφίλ κερδοφορίας, υπό το βάρος των γεωπολιτικών κινδύνων.

Οι νέες συστάσεις και τιμές-στόχοι που δίνει η Eurobank Equities έχουν ως εξής:

Alpha Bank: Νέα τιμή-στόχος 4,50 ευρώ (από 4,08 ευρώ προηγουμένως), σύσταση buy (από hold)

Εθνική Τράπεζα: Νέα τιμή-στόχος 17,45 ευρώ (από 15,83 ευρώ προηγουμένως), σύσταση buy (αμετάβλητη)

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα τιμή-στόχος 10,30 ευρώ (από 9,62 ευρώ προηγουμένως), σύσταση buy (αμετάβλητη)

Optima Bank: Νέα τιμή-στόχος 11,20 ευρώ (από 8,88 ευρώ προηγουμένως), σύσταση buy (από hold)

Bank of Cyprus: Νέα τιμή-στόχος 11,10 ευρώ (από 10,00 ευρώ προηγουμένως), σύσταση buy (αμετάβλητη)

Η Eurobank Equities σχολιάζει ότι το δ’ τρίμηνο του 2025 ήταν σημείο καμπής για τον κλάδο, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να σταθεροποιούνται, ενώ η ισχυρή αύξηση των δανείων, κυρίως προς επιχειρήσεις, μαζί με τη σταδιακή ανάκαμψη στη λιανική και την αναπροσαρμογή των επιτοκίων στις καταθέσεις, αντιστάθμισαν την υποχώρηση των επιτοκίων. Ταυτόχρονα, τα έσοδα από προμήθειες συνέχισαν να αυξάνονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, ενισχύοντας τον ρόλο τους στο συνολικό μείγμα εσόδων.

Παρά τις επενδύσεις σε τεχνολογία και τις κινήσεις ενσωμάτωσης, οι τράπεζες διατηρούν τον έλεγχο του κόστους, ενώ η ποιότητα των δανείων συνεχίζει να βελτιώνεται. Τα «κόκκινα» δάνεια μειώνονται περαιτέρω και το κόστος κινδύνου παραμένει υπό έλεγχο.

Όπως σημειώνει η Eurobank Equities, η κερδοφορία παραμένει ισχυρή, με τις συστημικές τράπεζες να διατηρούν βιώσιμες αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στην περιοχή του 15%, ενώ Optima Bank και Τράπεζα Κύπρου κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα (περί του 25% και 18% αντίστοιχα).