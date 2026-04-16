Euroxx: Θετικές προοπτικές για τις τράπεζες, ανεβάζει τιμές-στόχους

Οι προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες παραμένουν θετικές παρά το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο, σχολιάζει σε ανάλυσή της η Euroxx Securities, με τη χρηματιστηριακή να δίνει σύσταση overweight και νέες ανοδικά αναθεωρημένες τιμές-στόχους για τις μετοχές του κλάδου.

Οι νέες τιμές-στόχοι που δίνει η Eurobank Equities έχουν ως εξής:

Eurobank: Τιμή-στόχος 5,30 ευρώ, περιθώριο ανόδου 31% (έναντι 4,03 ευρώ προηγουμένως)

Εθνική Τράπεζα: Τιμή-στόχος 18,80 ευρώ, περιθώριο ανόδου 25% (έναντι 15,04 ευρώ προηγουμένως)

Alpha Bank: Τιμή-στόχος 5,20 ευρώ, περιθώριο ανόδου 37% (έναντι 3,78 ευρώ προηγουμένως)

Τράπεζα Πειραιώς: Τιμή-στόχος 11,00 ευρώ, περιθώριο ανόδου 30% (έναντι 8,51 ευρώ προηγουμένως)

Οι αναλυτές της Euroxx αναμένουν ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα υπεραποδώσει έναντι των χωρών της Ευρωζώνης, με στήριξη από την ισχυρότερη πιστωτική επέκταση, υγιή παραγωγή προμηθειών και περιορισμένες νέες ροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι ο κλάδος μπορεί να επιτύχει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή (EPS CAGR) περίπου 10% για την περίοδο 2025-2028, με ανοδικά περιθώρια ως προς τις διανομές προς τους μετόχους.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με δείκτη P/E περίπου 9,5x για το 2026, που ισοδυναμεί με discount της τάξης του 10% έναντι των περιφερειακών ομοειδών, το οποίο η Euroxx θεωρεί μη δικαιολογημένο. Η εύλογη αποτίμηση για τις ελληνικές τράπεζες διαμορφώνεται κοντά στις 12 φορές τα κέρδη του 2026, επισημαίνουν οι αναλυτές της Euroxx, δηλαδή με premium 10%-15% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Ως κορυφαία επιλογή ξεχωρίζουν τη Eurobank, λόγω, ενώ προσθέτουν στα top-picks και την Alpha Bank, λαμβάνοντας υπόψη την υστέρηση της μετοχής από την αρχή του έτους και την ελκυστική αποτίμηση.