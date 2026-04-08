Relief rally στη Wall Street - Η καλύτερη ημέρα του Dow Jones εδώ και 1 έτος

Αγοραστικό πάρτι στήθηκε στη Wall Street που σκαρφάλωσε σχεδόν σε υψηλά ενός μήνα την Τετάρτη, με τον Dow Jones στην καλύτερη ημέρα του από τον Απρίλιο του 2025, παρά τα πρώτα «σύννεφα» στην εκεχειρία στη Μέση Ανατολή που επετεύχθη ανάμεσα σε Τεχεράνη, Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ. Κέρδη στους αμερικανικούς χρηματιστηριακούς δείκτες έφεραν και τα πρακτικά της Fed από τη συνεδρίαση του Μαρτίου όπου επιβεβαιώθηκε το «σήμα» για μία μείωση επιτοκίων εντός του 2026.

Η κατάπαυση πυρός τάχιστα άρχισε να δοκιμάζεται από τις απειλές της Τεχεράνης να αποσυρθεί και να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ως απάντηση στα συνεχιζόμενα ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων σχετικά με το εάν ο Λίβανος περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ θεωρούν ότι ο Λίβανος είναι εκτός συμφωνίας.

Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύθηκε 2,85% ή 1.325 μονάδες στις 47.909 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 2,51% στις 6.782 μονάδες και ο Nasdaq αναρριχήθηκε 2,80% στις 22.634 μονάδες. Στήριξη στα ταμπλό έφερε η ευρεία αποκλιμάκωση που παρατηρήθηκε στις τιμές του πετρελαίου, εν μέσω προσδοκιών για restart στις ενεργειακές προμήθειες μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Στο ταμπλό, των κερδών ηγήθηκαν οι μετοχές που έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης. Οι κατασκευαστές ημιαγωγών που είναι ευάλωτοι σε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας «πρασίνισαν» με την VanEck Semiconductor (SMH) σε ράλι 5,76%. Η Broadcom ισχυροποιήθηκε 4,99% και η Micron εκτινάχθηκε 7,72%. Στον αντίποδα, οι ενεργειακοί τίτλοι που επωφελήθηκαν από την κρίση, δέχτηκαν πλήγμα με τις Exxon Mobil και Chevron να κατρακυλούν 4,69% και 4,29% αντίστοιχα.

«Τίποτα δεν πάει σε ευθεία γραμμή, αλλά νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή βάση εδώ», εξήγησε ο Στέφεν Τάκγουντ, διευθυντής επενδύσεων στη Modern Wealth Management. «Μεγάλο μέρος της αγοράς έχει πουλήσει αρκετά έντονα από την αρχή του πολέμου, οπότε οι επενδυτές βλέπουν ξανά κάποιες λογικές αποτιμήσεις, και αυτό έχει κάπως ευνοήσει την κατάσταση» συμπλήρωσε.

«Συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και την επίθεση στο Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ στο Truth Social. «Λάβαμε μια πρόταση από το Ιράν και πιστεύουμε ότι είναι μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις» αποσαφήνισε ενώ σημείωσε ότι η «διπλή» εκεχειρία εξαρτάται από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το πόσο ανθεκτική είναι αυτή η κατάπαυση του πυρός, οι μετοχές μπορούν να κινηθούν υψηλότερα ακόμη και χωρίς να έχουν διευθετηθεί όλες οι λεπτομέρειες... Μόνο η μυρωδιά της αποκλιμάκωσης των εντάσεων είναι αρκετή», επεσήμανε ο Ρόμπερτ Έντουαρντς, επικεφαλής επενδύσεων της Edwards Asset Management.

«Όταν θέλεις να επαναφέρεις τα χρήματά σου στην αγορά, ψάχνεις για μετοχές που δεν κατέρρευσαν τελείως. Επίσης εάν δεν στραφείς στις 7 μεγάλες, κοιτάς μερικές όπως η AMD που άντεξε σχετικά καλά», υπογράμμισε ο Ρόμπερτ Παβλίκ, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Dakota Wealth, υπενθυμίζοντας πως οι επενδυτές περιμένουν τα στοιχεία του πληθωρισμού αργότερα στην εβδομάδα, για να αξιολογήσουν εάν οι αυξημένες τιμές του αργού πετρελαίου λόγω πολέμου έχουν προσθέσει πιέσεις στις τιμές.

Τα στοιχήματα της αγοράς δείχνουν πιθανότητα περίπου 30% για μείωση 25 μονάδων βάσης από τη Fed τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Fedwatch Tool της CME, από 13,6% πριν από μια ημέρα. Οι traders ανέμεναν δύο μειώσεις πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, με τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής από τη FOMC να εκτιμούν, ταυτόχρονα, πως είναι πολύ νωρίς να αποφασιστεί κάποια ενδεχόμενη αύξηση στο κόστος δανεισμού.