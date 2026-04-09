ΗΠΑ: Στο 3% ο δομικός PCE τον Φεβρουάριο

Στο 3% επιτάχυνε ο δομικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο σε ετήσια βάση με τα στοιχεία να έρχονται πριν από την πρόσφατη απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας από τον πόλεμο του Ιράν. Ο PCE είναι ο «αγαπημένος» δείκτης της Fed για την καταμέτρηση του πληθωρισμού και δίνει εικόνα στη FOMC για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας ελέω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο δομικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE - Personal Consumption Expenditures), ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές στα τρόφιμα και την ενέργεια, ανέβασε ταχύτητα στο 3% τον Φεβρουάριο σε επίπεδο έτους, με μηνιαία άνοδο 0,4% ενώ ο ονομαστικός πληθωρισμός κλιμακώθηκε 2,8% σε βάση έτους και +0,4% μηνιαίως. Και οι δύο μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις εκτιμήσεις του Dow Jones.

Η Fed χρησιμοποιεί τον δείκτη τιμών PCE ως κύριο κριτήριο και εργαλείο πρόβλεψης για τον πληθωρισμό με τις πιέσεις στις τιμές να φαίνεται πως επιμένουν και να παραμένουν μακριά από τον διττό στόχο της (μέγιστη απασχόληση και σταθερότητα τιμών στο 2%), καθώς ο πόλεμος Ουάσιγκτον - Τεχεράνης - Τελ Αβίβ δεν έχει δείξει τον πλήρη αντίκτυπό του στην αμερικανική οικονομία, η οποία ακόμη «ταλαιπωρείται» από τους δασμούς Τραμπ, σύμφωνα με το MarketWatch.