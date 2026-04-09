Μερτς: Χρειάζεται εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας για να στείλουμε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η Γερμανία θα υποστηρίξει μια αποστολή για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, ωστόσο για να συμβεί κάτι τέτοιο θα χρειαστεί πρώτα μια διεθνή εντολή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο την Πέμπτη, ο Γερμανός Καγκελάριος τόνισε ότι μια τέτοια εντολή ιδανικά θα προερχόταν από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ρωσία είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου και έχει δικαίωμα βέτο σε ψηφίσματα.

Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους Ευρωπαίους συμμάχους για να βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ μόλις τελειώσουν οι μάχες στο Ιράν, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg. Η Ουάσινγκτον θέλει οι χώρες να παρουσιάσουν συγκεκριμένα σχέδια εντός ημερών.

«Ανέφερα ξανά στον Πρόεδρο Τραμπ χθες κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας ότι είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε, για παράδειγμα, στην ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε ο Μερτς.

Ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου με περισσότερες από 40 χώρες, ο οποίος περιλαμβάνει πολλά ευρωπαϊκά έθνη, την Ιαπωνία και τον Καναδά, έχει δεσμευτεί να βοηθήσει στο άνοιγμα του Στενού, μέσω του οποίου ρέει περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, μετά το τέλος της σύγκρουσης που μαίνεται για 5 εβδομάδες.

Το κλείσιμο του Στενού έχει εκτοξεύσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας και έχει εγείρει ανησυχίες για επικείμενες ελλείψεις καυσίμων.

Ο Μερτς ανέφερε ότι επισήμανε στον Τραμπ ότι η γερμανική εμπλοκή στην ασφάλιση των θαλάσσιων οδών θα απαιτούσε επίσης την έγκριση της κάτω βουλής του γερμανικού κοινοβουλίου.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος το γνωρίζει αυτό και το σέβεται» τόνισε ο Μερτς.