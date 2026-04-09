Ευρωαγορές: Υποχώρησαν οι δείκτες καθώς δοκιμάζεται η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν

Απώλειες σημείωσαν την Πέμπτη οι ευρωαγορές, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να επεξεργάζονται τις ειδήσεις που καταφθάνουν από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να μοιάζει ιδιαίτερα εύθραυστη και να μην πείθει τους παρατηρητές, την ίδια ώρα που οι τιμές πετρελαίου πήραν ξανά την ανιούσα μετά την χθεσινή εντυπωσιακή «βουτιά» πάνω από 15%.

Στους πανευρωπαϊκούς δείκτες, ο Stoxx 600 υποχώρησε 0,39% στις 611,12 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε κόκκινο έδαφος. Ο Euro Stoxx 50 αποδυναμώθηκε 0,34% στις 5.893 μονάδες.

Οι επιμέρους ευρωπαϊκοί δείκτες επίσης σημείωσαν απώλειες, με τον βρετανικό FTSE 100 να χάνει 0,08% στις 10.600 μονάδες και τον γερμανικό DAX να κλείνει στις 23.820 μονάδες και στο -0,78%. Ο CAC 40 στη Γαλλία διολίσθησε -0,22% στις 8.245 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB αντίθετα ανέβηκε 0,50% στις 47.327 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ολοκλήρωσε στο 0,15% στις 18.104 μονάδες.

Στο ταμπλό των μετοχών, οι αεροπορικές εταιρίες δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα στις σημερινές συναλλαγές, με την Lufthansa να καταγράφει πτώση άνω του 3%.

Οι τιμές πετρελαίου μένουν σταθερά πάνω από 95 δολάρια, με το αμερικανικό WTI να διαμορφώνεται στα 99 δολάρια ανά βαρέλι με ενίσχυση σχεδόν 5% και το βρετανικό Brent να ενισχύεται 1,7% στα 96,33 δολάρια ανά βαρέλι. Σύμφωνα με σημείωμα των αναλυτών της Goldman Sachs στο Bloomberg, η μέση τιμή του Brent αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για έναν ακόμη μήνα.

«Η εύθραυστη φύση της εκεχειρίας δοκιμάζεται ήδη», αναφέρει στο Bloomberg ο Πίτερ Ντραγκίσεβιτς, αναλυτής στρατηγικής συναλλάγματος στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην Corpay Solutions στο Σίδνεϊ.

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει σχετικά βελτιωθεί, ωστόσο τα πράγματα παραμένουν ρευστά και δεδομένων των ασταθών εμπλεκόμενων μερών, θα μπορούσε να επιδεινωθεί ανά πάσα στιγμή» τόνισε.