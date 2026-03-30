Προς το χειρότερο τρίμηνο από το 2024 το ευρώ λόγω ενεργειακής κρίσης

Προς το χειρότερο τρίμηνό του από το 2024 οδεύει το ευρώ, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπογραμμίζει την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ενέργειας και κλονίζει τις οικονομικές προοπτικές της Γηραιάς Ηπείρου.

Το κοινό νόμισμα της Ευρωζώνης υποχωρεί 2% αυτό το τρίμηνο, στα 1,15 δολάρια με πτώση 2,5% έναντι του δολαρίου τον Μάρτιο, τη μεγαλύτερη από τον Ιούλιο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πρόκειται για απότομη αντιστροφή από τα τέλη Ιανουαρίου, όταν ξεπέρασε τα 1,20 δολάρια στο ισχυρότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια.

Μάλιστα, οι στρατηγικοί αναλυτές της Morgan Stanley, με επικεφαλής τον Ντέιβιντ Άνταμς, προβλέπουν ότι το ευρώ θα διολισθήσει έως και στα 1,13 δολάρια.

Η Commerzbank υποβάθμισε την πρόβλεψή της ενώ η ABN Amro δήλωσε ότι αναμένει ότι το ευρώ θα αποδυναμωθεί ελαφρώς τους επόμενους μήνες, από το υψηλό κόστος ενέργειας και τα επιτόκια της Fed.

Με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 115 δολάρια το βαρέλι και το Ιράν να κρατά τα Στενά του Ορμούζ σε μεγάλο βαθμό κλειστά, οι traders στην αγορά συναλλάγματος κοιτάζουν την κρίση του 2022, όταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έπληξε τις ευρωαγορές και ενίσχυσε το δολάριο.

Ενώ οι ΗΠΑ επωφελούνται λόγω του ρόλου τους ως μεγάλος παραγωγός πετρελαίου, η ΕΚΤ αντιμετωπίζει για άλλη μια φορά αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων που οφείλεται στην ενέργεια και την εξασθένηση της οικονομικής δραστηριότητας.