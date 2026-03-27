Wall Street: 5η σερί εβδομάδα απωλειών για S&P 500 - Σε έδαφος διόρθωσης και ο Dow Jones

Δύσκολη αποδείχθηκε η εβδομάδα για την Wall Street όπου ο Dow Jones εισήλθε επίσημα σε εδάφη διόρθωσης την Παρασκευή με τις μετοχές τεχνολογίας να ηγούνται των απωλειών, οδηγώντας τον S&P 500 στην πέμπτη διαδοχική «κόκκινη» εβδομάδα του, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διανύει ήδη ένα μήνα, να βαραίνει το επενδυτικό κλίμα.

Ο Dow Jones υποχώρησε 1,73% στις 45.166 μονάδες, ο S&P 500 απώλεσε 1,67% στις 6.368 μονάδες και ο Nasdaq αποδυναμώθηκε 2,15% στις 20.948 μονάδες. Ο διευρυμένος δείκτης πέτυχε την πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση του, με απώλειες 2%, ο τεχνοβαρής δείκτης διολίσθησε πάνω από 3% στην εβδομάδα, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης έχασε 1%. Ο Δείκτης Μεταβλητότητας (VIX), γνωστότερος ως δείκτης φόβου της Wall Street, σημείωσε άνοδο 1,57 μονάδων στις 29,01.

Την Πέμπτη, ο Nasdaq έκλεισε με πτώση άνω του 10% από το κλείσιμο ρεκόρ του τον Οκτώβριο, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε διόρθωση. Ο Russell 2000 ήταν ο πρώτος που μπήκε σε διόρθωση, από την περασμένη Παρασκευή. Ο Dow Jones επίσης εισήλθε σε διορθωτικό έδαφος την Παρασκευή, με απώλειες 10,5% από το πρόσφατο υψηλό του. Ο S&P 500 φλερτάρει με διόρθωση καθώς κινείται στο -9% από την «κορυφή» του.

Στο ταμπλό, Nvidia και Microsoft απώλεσαν 2,21% και 2,51%, με την επιχείρηση του Mπιλ Γκέιτς να καταγράφει τη χειρότερη τριμηνιαία επίδοση της από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. O τίτλος του τεχνολογικού κολοσσού υποχώρησε 25% στο πρώτο τρίμηνο, στις μεγαλύτερες απώλειες από την πτώση 27% που είχε σημειώσει το τέταρτο τρίμηνο του 2008. Είναι με διαφορά η πιο «αδύναμη» μετοχή μεταξύ των Magnificent Seven στην αρχή του έτους, με τον δείκτη των 7, να χάνει 14% στο 2026.

«Μιλάμε για ένα επίπεδο αβεβαιότητας σε ακραίο βαθμό... Η ομίχλη του πολέμου είναι πολύ πιο πυκνή από οποιαδήποτε σύγκρουση που χρονολογείται τα τελευταία 50-60 χρόνια», τόνισε ο Μπιλ Μαν, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Motley Fool Asset Management. «Ορισμένα στοιχεία της αγοράς έχουν πληγεί πολύ σκληρά. Και πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν είμαστε σίγουροι ποιος επωφελείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και ποιος θα φαγωθεί από την ΑΙ», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε στο Ιράν άλλες 10 ημέρες για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ ή να αντιμετωπίσει την καταστροφή των ενεργειακών του μονάδων, με την Τεχεράνη να απορρίπτει τις προτάσεις της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησαν μαζί με το Ισραήλ. Η αναβολή δεν ηρέμησε τις αγορές, καθώς οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών με τις τιμές του πετρελαίου να επιδίδονται σε ράλι πάνω από 2%.

Η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν έχει φέρει στο προσκήνιο τους φόβους για τον πληθωρισμό, περιπλέκοντας τη μελλοντική πορεία μείωσης των επιτοκίων για τις κεντρικές τράπεζες. Οι συμμετέχοντες στην αγορά χρήματος δεν προεξοφλούν καμία χαλάρωση από την Fed των ΗΠΑ φέτος, ενώ το αμερικανικό καταναλωτικό κλίμα υποχώρησε σε χαμηλό τριών μηνών τον Μάρτιο, εγείροντας ανησυχίες για την οικονομία λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.