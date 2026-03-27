Διστακτικές κινήσεις στις ευρωαγορές

Πτωτικό κλίμα επικρατεί την Παρασκευή στις ευρωαγορές μετά την απόφαση του Τραμπ να παρατείνει έως τις 6 Απριλίου την παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,79% στις 576,3 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει πτώση 0,78% στις 5.522 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολισθαίνει 0,87% στις 22.385 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες 0,52% στις 7.728 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 αποδυναμώνεται 0,38% στις 9.934 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB κινείται στις 43.384 μονάδων με -0,69%. Στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 βρίσκεται χαμηλότερα κατά 0,68% στις 16.849 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά, η Novartis κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας βιοτεχνολογίας Excellergy έναντι ποσού που μπορεί να φτάσει και τα 2 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με το Bloomberg, το deal αναμένεται να κλείσει το δεύτερο μισό του έτους υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, το δημοσίευμα αναφέρει ότι περιλαμβάνει τόσο προκαταβολικές πληρωμές και καταβολές που συνδέονται με την επίτευξη οροσήμων. Παρ' όλα αυτά η μετοχή της σημειώνει πτώση 0,13% στο Χρηματιστήριο της Ελβετίας.

Στα μάκρο της ημέρας, οι λιανικές πωλήσεις στη Βρετανία μειώθηκαν κατά 0,4% τον Φεβρουάριο, έπειτα από την ανοδική αναθεώρηση του Ιανουαρίου στο 2%, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Η ετήσια αύξηση των πωλήσεων επιβραδύνθηκε στο 2,5% τον Φεβρουάριο από 4,8% τον Ιανουάριο, καθώς οι ασυνήθιστα βροχερές καιρικές συνθήκες κράτησαν ορισμένους καταναλωτές στο σπίτι, σύμφωνα με την ONS, με μηνιαία μείωση στις αγορές καυσίμων αυτοκινήτων, ενδυμάτων, τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσης.

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τα ασιατικά χρηματιστήρια έπειτα από έντονες διακυμάνσεις, καθώς το τοπίο σχετικά με μία συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή παραμένει θολό.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 αποδυναμώθηκε 0,43% στις 53.373,07 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix πρόσθεσε 0,19% στις 3.649,69 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα υποχώρησε κατά 0,4% στις 5.438,87 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε 0,4% στις 1.141,51 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,38% στις 24.951,88 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σκαρφάλωσε 0,56% στις 4.502,57 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας διολίσθησε 0,11% στις 8.516,3 μονάδες.