Επιχειρήσεις | Διεθνή Νέα

Novartis: Deal 2 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Excellergy

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Novartis / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Σε συμφωνία για την εξαγορά της εταιρείας βιοτεχνολογίας Excellergy έναντι ποσού που μπορεί να φτάσει και τα 2 δισ. δολάρια κατέληξε η Novartis.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το deal αναμένεται να κλείσει το δεύτερο μισό του έτους υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. Επιπλέον, το δημοσίευμα αναφέρει ότι περιλαμβάνει τόσο προκαταβολικές πληρωμές και καταβολές που συνδέονται με την επίτευξη οροσήμων.

Μέσω της συμφωνίας, η Novartis θα αποκτήσει το υποψήφιο φάρμακο Exl-111 ένα αντίσωμα κατά της IgE που βρίσκεται επί του παρόντος σε στάδιο δοκιμών και συμπληρώνει το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στον τομέα των σκευασμάτων για αλλεργίες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Novartis
Εξαγορά
gazzetta
gazzetta reader insider insider