Χρυσός: Νέα «βουτιά» καθώς παραμένει θολό το τοπίο του πολέμου

Νέες απώλειες σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη, με το δολάριο να σημειώνει άνοδο και τις τιμές του πετρελαίου να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, καθώς διατηρούνται οι φόβοι για κλιμάκωση του πληθωρισμού και ενίσχυση των επιτοκίων, την ώρα που οι επενδυτές συνεχίζουν να εξετάζουν κατά πόσο υπάρχει πραγματικά πιθανότητα εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο, ο χρυσός spot υποχώρησε κατά 2,7% στα 4.384,38 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ έχασαν 3,9% στα 4.376,3 δολάρια.

Ο χρυσός δέχεται πιέσεις από τις ανησυχίες για αύξηση των επιτοκίων και του πληθωρισμού, δήλωσε ο Τζιμ Γουίτκοφ, ανώτερος αναλυτής στην Kitco Metals.

«Εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, οι τιμές θα μπορούσαν να πέσουν κάτω από τα 4.000 δολάρια, ενώ μια εκεχειρία και οι ανανεωμένες ελπίδες για μείωση των επιτοκίων θα μπορούσαν να τις επαναφέρουν στα 5.000 δολάρια», τόνισε.

«Στο μέλλον, η αγορά χρυσού θα συνεχίσει να παρακολουθεί τους τίτλους των ειδήσεων, με τους traders να παρατηρούν στενά τις αναφορές για τον πληθωρισμό», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να «πάρει στα σοβαρά» μια συμφωνία για τον τερματισμό σχεδόν τεσσάρων εβδομάδων συγκρούσεων, αφού ο υπουργός Εξωτερικών Στίβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η Τεχεράνη επανεξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ, ωστόσο δεν υπήρξαν συνομιλίες για την αποκλιμάκωση του πολέμου.

Σε άλλα οικονομικά στοιχεία, οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν ελαφρώς την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας παραμένει σταθερή και δίνοντας στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ το περιθώριο να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, παρακολουθώντας παράλληλα τους κινδύνους πληθωρισμού που συνδέονται με τον πόλεμο.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι spot υποχώρησε κατά 5% στα 67,71 δολάρια, η πλατίνα διολίσθησε 4,2% στα 1.839,67 δολάρια, ενώ το παλλάδιο υποχώρησε κατά 5% στα 1.352,82 δολάρια.