Ευρωαγορές: Επιφυλακτική άνοδος εν αναμονή ξεκάθαρων μηνυμάτων για το Ιράν

Με άνοδο έκλεισαν οι περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές σε όλη την Ευρώπη την Τρίτη, με τους δείκτες να διευρύνουν τα κέρδη που σημείωσαν την χθεσινή ημέρα.

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές σε όλη την Ευρώπη την Τρίτη, με τους δείκτες να διευρύνουν τα κέρδη που σημείωσαν την χθεσινή ημέρα μετά την είδηση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέβαλαν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν, δημιουργώντας αισιοδοξία για μια ειρηνική επίλυση του πολέμου, αν και οι επενδυτές αναμένουν πιο σαφή μηνύματα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,46% στις 579,44 μονάδες, αντιστρέφοντας τις αρχικές απώλειες, με τους περισσότερους κλάδους να κλείνουν σε θετικό έδαφος. Ο μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών και χημικών ηγήθηκαν των κερδών, ενώ οι μετοχές εξόρυξης, βιομηχανιών και λιανικής πώλησης υστερούσαν σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη. Ο EuroStoxx 50 υποχώρησε 0,08% στις 5.569 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε άνοδο 0,61% στις 9.954 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε 0,23% στις 7.743 μονάδες και ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,06% στις 22.639 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κέρδισε 0,42% στις 43.369 μονάδες, ενώ και ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,13% στις 16.910 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, η επιχειρηματική δραστηριότητα ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη ανήλθε σε χαμηλό δέκα μηνών το Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε το κόστος εισροών στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από τρία χρόνια και πυροδότησε τη χειρότερη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας από τα μέσα του 2022. Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global για την ευρωζώνη υποχώρησε στις 50,5 μονάδες τον Μάρτιο από τις 51,9 τον Φεβρουάριο, σε χαμηλό 10 μηνών.

Στα επιχειρηματικά, η Estée Lauder φέρεται να βρίσκεται σε συνομιλίες για την εξαγορά της Puig, μία συμφωνία που θα είχε ως αποτέλεσμα έναν κολοσσό καλλυντικών με πωλήσεις περίπου 20 δισ. δολάρια ετησίως. Μετά την δημοσίευση της είδησης, η μετοχή της Puig πραγματοποίησε άλμα άνω του 13%. Αντίθετα, εκείνη της Estee Lauder σημείωσε απώλειες σχεδόν 9%.

Η μετοχή της Bellway έκλεισε με πτώση 17,5%, αφότου η βρετανική εταιρεία κατασκευής κατοικιών προειδοποίησε για «αστάθεια» στην αγορά στεγαστικών δανείων που προκαλείται από τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στο μέτωπο της οικονομίας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μπόρις Βούιτσιτς, δήλωσε ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να παραμείνει «εξαιρετικά ευέλικτη και σε επιφυλακή» προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού.