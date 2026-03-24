Σε χαμηλό 10μήνου η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Μάρτιο

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα της ευρωζώνης επιβραδύνθηκε σημαντικά τον Μάρτιο καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε το κόστος εισροών στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από τρία χρόνια και πυροδότησε τη χειρότερη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας από τα μέσα του 2022, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global για την ευρωζώνη υποχώρησε στις 50,5 μονάδες τον Μάρτιο από τις 51,9 τον Φεβρουάριο, σε χαμηλό 10 μηνών.

Η τιμή ήταν επίσης χαμηλότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών σε έρευνα του Reuters που ανέμεναν πιο ήπια υποχώρηση στις 51,0 μονάδες. Ο δείκτης παραμένει πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση για 15 συνεχείς μήνες.

Η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε καθώς οι νέες παραγγελίες - βασική ένδειξη για τη ζήτηση - μειώθηκαν για πρώτη φορά σε οκτώ μήνες, λόγω της αδυναμίας στον τομέα υπηρεσιών. Οι παραγγελίες στη μεταποίηση συνέχισαν να αυξάνονται αν και ο δείκτης παραγωγής στον τομέα αυτό υποχώρησε στις 51,7 από τις 51,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

«Ο προκαταρκτικός δείκτης PMI για την ευρωζώνη σημαίνει συναγερμό για στασιμοπληθωρισμό καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε απότομη αύξηση τις τιμές και καταστέλλει την ανάπτυξη», σχολίασε ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος για τον επιχειρηματικό τομέα στην S&P Global Market Intelligence.