Βούιτσιτς: Η ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση για τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού

«Εξαιρετικά ευέλικτη και σε επιφυλακή» πρέπει να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μπόρις Βούιτσιτς.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Βούιτσιτς που θα αναλάβει αντιπρόεδρος της ΕΚΤ τον Ιούνιο, πρόσθεσε ότι οι αξιωματούχοι θα ξέρουν αργά η γρήγορα εάν οι επιπτώσεις της σύγκρουσης απαιτούν αύξηση των επιτοκίων. Ωστόσο προειδοποίησε ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τους κινδύνους για αυξημένο πληθωρισμό συνοδευόμενο από αδύναμη οικονομική ανάπτυξη.

«Δεν βλέπουμε στασιμοπληθωρισμό αλλά ο κίνδυνος κινείται προς αυτή την κατεύθυνση», τόνισε ο κεντρικός τραπεζίτης της Κροατίας σε συνέντευξη στο Ζάγκερμπ. «Το πόσο μακριά θα φτάσουμε είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί».

Αξιωματούχοι συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ έχουν υποστηρίξει ότι η ΕΚΤ ίσως θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του επόμενου μήνα καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος ενδεχομένως αρχίσει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Ο Βούιτσιτς κρατά από τη μεριά του όλες τις επιλογές ανοιχτές.

«Μέχρι τον Απρίλιο μεσολαβεί πολύ καιρός υπό τις τωρινές συνθήκες. Έως τότε θα έχουμε πολλά νέα στοιχεία και ειδήσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις τα πάντα παραμένουν ανοιχτά», πρόσθεσε.

Οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ δείχνουν ότι οι τιμές καταναλωτή στην ευρωζώνη θα αυξηθούν κατά 2,6% φέτος στο βασικό σενάριο - σημαντικά περισσότερο από ότι αναμενόταν προηγουμένως. Στο ακραίο σενάριο, όπου οι διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου επιμένουν, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να φτάσει το 6,3%.

Παρότι όπως είπε, «η αξία της αναμονής είναι υψηλή, ήδη απομακρυνόμαστε από το βασικό σενάριο προς δυσμενέστερες εξελίξεις».

Ο ίδιος μάλιστα βλέπει δύο επιλογές για την ΕΚΤ εάν αυξήσει τα επιτόκια: είτε να ξεκινήσει νωρίς και να κάνει μικρά βήματα ή να ξεκινήσει λίγο αργότερα και να προχωρήσει σε μεγαλύτερες κινήσεις.

«Είναι καλύτερο να ξεκινήσουμε με μικρές κινήσεις και μετά να δούμε τι συμβαίνει. Προς το παρόν, νομίζω είναι πολύ νωρίς αλλά σύντομα θα ξέρουμε εάν θα χρειαστεί να δράσουμε», είπε.

Οι αγορές προεξοφλούν έως και τρεις αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στο έτος, από το σημερινό επίπεδο του 2%. Οι οικονομολόγοι συγκλίνουν επίσης προς την άποψη ότι η σύσφιξη είναι αναπόφευκτη, προβλέποντας την πρώτη από δύο κινήσεις τον Απρίλιο ή τον Ιούνιο.

«Δεν πιστεύω ότι μία ή δύο αυξήσεις θα έκαναν τόσο κακό στην οικονομία. Αλλά πρέπει να δούμε εάν είναι απαραίτητες ή όχι γιατί κάποιοι θα υποστήριζαν ότι μία ή δύο μειώσεις δεν θα έδιναν και τόση ώθηση στην οικονομία», ανέφερε ο Βούιτσιτς.