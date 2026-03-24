Deal δισεκατομμυρίων στα καλλυντικά: Η Estée Lauder συζητά εξαγορά της ισπανικής Puig

Μετά την δημοσίευση της είδησης, η μετοχή της Puig εκτοξεύθηκε έως και 17%, στη μεγαλύτερη άνοδο στην ιστορία της.

Σε συνομιλίες για την εξαγορά της Puig βρίσκεται η Estée Lauder, σε μία συμφωνία που θα είχε ως αποτέλεσμα έναν κολοσσό καλλυντικών με πωλήσεις περίπου 20 δισ. δολάρια ετησίως.

Οι δύο εταιρείες δεν αποκάλυψαν περισσότερες λεπτομέρειες για το πιθανό deal.

Η Puig είναι εταιρεία με έδρα την Ισπανία με αποτίμηση περίπου 9 δισ. ευρώ (10,4 δολάρια). Η απόκτησή της, θα έδινε στην Estée Lauder πρόσβαση σε γνωστά αρώματα και brand μόδας όπως Rabanne, Jean Paul Gaultier και Carolina Herrera και θα ενίσχυε τη θέση της και την ικανότητα της να ανταγωνιστεί την L'Oreal.

Για την Puig που κατέγραψε πωλήσεις περίπου 5 δισ. ευρώ το 2025, η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο επιβράδυνσης της ανάπτυξης και υποβαθμίσεων των εκτιμήσεων για τα κέρδη που έχουν αποτελέσει «βαρίδι» για τη μετοχή της. Σημειώνεται ότι η Puig είχε εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Ισπανίας το 2024.

Μετά την δημοσίευση της είδησης, η μετοχή της Puig εκτοξεύθηκε έως και 17%, στη μεγαλύτερη άνοδο στην ιστορία της. Από την άλλη, η μετοχή της Estée Lauder υποχωρεί 7,7% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Αναλυτές της Barlclays εκτιμούν ότι η πιθανή απόκτηση της Puig θα μπορούσε να βγάλει την Estée Lauder εκτός πορείας, αναφέροντας ότι η Puig δεν ευθυγραμμίζεται με το σχέδιο αναδιοργάνωσης της Estée Lauder να επικεντρωθεί σε εξειδικευμένα, πολυτελή αρώματα που αντιπροσωπεύουν μόλις το 15% του portfolio της Puig.

Η Puig βρίσκεται επίσης σε φάση αλλαγών, έχοντας πρόσφατα διορίσει νέο CEO μετά την αποχώρηση του Μαρκ Πουίγκ. Ο ίδιος διατήρησε ρόλο εκτελεστικού αντιπροέδρου με επίκεντρο τις συγχωνεύεις και τις εξαγορές. Πάντως η εταιρεία παραμένει υπό τον έλεγχο της τρίτης γενιάς της οικογένειας που την ίδρυσε παραπάνω από έναν αιώνα πριν.