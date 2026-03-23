Ακραία μεταβλητότητα στο ταμπλό του ΧΑ - Εντυπωσιακό «γύρισμα» για τον Γενικό Δείκτη

Ιλιγγιώδεις διακυμάνσεις στις αγορές από την ανακοίνωση Τραμπ για πενθήμερη αναστολή επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Ξεπέρασε τις 110 μονάδες η διακύμανση του Γενικού Δείκτη. Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Ιλιγγιώδεις διακυμάνσεις προκάλεσε στις διεθνείς αγορές η ανακοίνωση από τον Αμερικανό Πρόεδρο για την πενθήμερη αναστολή επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών του Ιράν, με την οποία ουσιαστικά ανακάλεσε (ή παρέτεινε) το τελεσίγραφο που κανονικά θα έληγε απόψε το βράδυ.

Αν και οι πληροφορίες παραμένουν ελλιπείς και συγκεχυμένες, ως προς το ποια είναι τα «σημαντικά σημεία συμφωνίας» στα οποία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, και παρά το γεγονός πως η Τεχεράνη διέψευσε κάθε επαφή με την Ουάσιγκτον, η τιμή του brent βρέθηκε να καταρρέει από τα 114 έως και τα 97 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κατάφεραν να ανακάμψουν από απώλειες άνω του 2% και να κινηθούν στη συνέχεια έντονα ανοδικά.

Μέσα στα αμέσως επόμενα 24ωρα -σε μια εβδομάδα τεσσάρων συνεδριάσεων για τη Λεωφόρο Αθηνών- θα χρειαστεί να αποσαφηνιστεί προς ποια κατεύθυνση κινούνται οι όποιες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης, ενώ μένει επίσης να φανεί αν και από την πλευρά του Ιράν θα υπάρξει κάποιο «φρένο» στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέση Ανατολής. Βεβαίως το ενδιαφέρον στρέφεται και στη στάση που θα κρατήσει το Ισραήλ, τόσο στο πεδίο όσο και σε πολιτικό επίπεδο.

Σε αυτό το κλίμα ακραίας μεταβλητότητας, ενώ ο Γενικός Δείκτης είχε βρεθεί να υποχωρεί άνω του 3% και κάτω και από τις 2.000 μονάδες, ανέκαμψε αστραπιαία για να κλείσει τελικά, μετά από διακύμανση εύρους 115 μονάδων, πολύ κοντά στα υψηλά ημέρας, με άνοδο 1,78% στις 2.101,57 μονάδες.

Τις 190 μονάδες άγγιξε η διακύμανση για τον δείκτη των τραπεζών, που από απώλειες 3,76% βρέθηκε να καταγράφει κέρδη έως 4,70%. Ο ΔΤΡ έκλεισε τελικά με άνοδο 3,42% στις 2.303,38 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος. Στη σύνθεσή του η Alpha Bank ξεχώρισε με κέρδη 5,34%, οι Τρ. Πειραιώς και Optima έκλεισαν ενισχυμένες περί του 3,6%, ενώ για την ΕΤΕ η συνεδρίαση έκλεισε στα 13,02 ευρώ με άνοδο 3,37%. Πάνω από 3% ενισχύθηκε και η Eurobank (+3,07%) στα 3,42 ευρώ, ενώ για την Τρ. Κύπρου τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 0,70% στα 8,60 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η τελική εικόνα διαμορφώθηκε με 66 μετοχές σε θετικό έδαφος, έναντι 50 που υποχρεώθηκαν σε απώλειες και 34 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες.

Σε σχετικά υψηλά επίπεδα ο συνολικός τζίρος της ημέρας που έφτασε τα 336,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 17,25 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε ανοδικά, πέραν των τραπεζών, και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με άλμα 4,27% στα 35,16 ευρώ. Αξιόλογα κέρδη για ΔΑΑ και Cenergy που ενισχύθηκαν 2,85% και 2,29% αντίστοιχα, στο +2,06% ολοκλήρωσαν οι Coca-Cola HBC και Σαράντης, ενώ ακολούθησαν η ΕΥΔΑΠ με άνοδο 1,64% στα 9,30 ευρώ και η Metlen με άνοδο 1,52% στα 36 ευρώ.

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν και οι μετοχές των ΔΕΗ (+0,98%), Aktor (+0,98%), Τιτάν (+0,89%), Viohalco (+0,62%), ΟΤΕ (+0,36%) και Allwyn (+0,14%). Χωρίς μεταβολή στα 12 ευρώ το κλείσιμο για την Aegean.

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκαν τα διυλιστήρια, με πτώση 3,63% για τη Motor Oil και 2,91% για τη Helleniq Energy, η Jumbo ακολούθησε με απώλειες 2,44% στα 22,42 ευρώ, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι ElvalHalcor και Lamda Development σε ποσοστό 1,29% και 1,14% αντίστοιχα.