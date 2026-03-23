Τραμπ: «Παύση πυρός» για 5 ημέρες σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν - Η αντίδραση Τεχεράνης

Πενθήμερη «παύση πυρός» σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για «πολύ καλές συνομιλίες» με την Τεχεράνη.

Τελευταία ενημέρωση 14:17

Πενθήμερη «παύση πυρός» σε ενεργειακούς στόχους στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για «πολύ καλές συνομιλίες» με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι τελευταίες δύο ημέρες χαρακτηρίζονται από «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν, με στόχο μια «πλήρη και συνολική επίλυση των εχθροπραξιών» στη Μέση Ανατολή ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι η απόφαση για την πενθήμερη αναβολή συνδέεται άμεσα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, η έκβαση των οποίων θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.

«Με ευχαρίστηση αναφέρω ότι οι ΗΠΑ και η χώρα του Ιράν είχαν, τις τελευταίες δύο ημέρες, πολύ καλές και παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με μία πλήρη και ολική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Με βάση τον τόνο και το ύφος αυτών των σε βάθος, λεπτομερών και εποικοδομητικών συζητήσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ' όλη την εβδομάδα, έχω δώσει εντολή στο υπουργείο να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση εναντίον ιρανικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακών υποδομών για περίοδο πέντε ημερών» υπογράμμισε στο Truth Social.

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εισέρχεται στην πέμπτη εβδομάδα του, με τις εντάσεις να κλιμακώνονται το Σαββατοκύριακο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει με επίθεση σε ιρανικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας εάν τα Στενά του Ορμούζ - μια βασική οδός ναυτιλίας για πετρέλαιο και άλλα ενεργειακά προϊόντα - δεν ανοίξουν.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποίησε πως θα ανταποδώσει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεών της, στοχοθετώντας τις υποδομές «ενέργειας, τεχνολογίας, πληροφοριών και αφαλάτωσης νερού» στη Μέση Ανατολή οι οποίες συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η νέα ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου φαίνεται να αναιρεί προσώρας ή να παρατείνει κατά πέντε ημέρες το τελεσίγραφό του που έληγε λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας). «Προφανώς, το Ιράν δεν υποχωρεί», επεσήμανε ο Μπεν Έμονς, CIO και ιδρυτής της Fed Watch Advisors.

Στο άκουσμα της είδησης, το πετρέλαιο κατρακυλά 10% με το Brent στα 102 δολάρια από τα 113 που ήταν νωρίτερα, ενώ ράλι άνω των 1.000 μονάδων έκαναν τα furures του Dow Jones προσυνεδριακά στη Wall Street.

«Ο Τραμπ έκανε πίσω, δεν μιλάμε με τις ΗΠΑ»

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε επικαλούμενο πηγή ότι δεν υπάρχει άμεση ή έμμεση επικοινωνία με τις ΗΠΑ, παρά τη δήλωση Τραμπ.

Το Fars πρόσθεσε ότι ο Τραμπ έκανε πίσω όσον αφορά τη στοχοθέτηση ιρανικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, αφού το Ιράν προειδοποίησε ότι θα βάλει σε απάντηση στο στόχαστρο ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς στη Δυτική Ασία.

Παράλληλα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στις συνθήκες που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο και ότι θα παραμείνει η αναστάτωση στις ενεργειακές αγορές, προσθέτοντας ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Το Tasnim πρόσθεσε και αυτό ότι ο Τραμπ υποχώρησε από την απειλή να επιτεθεί σε κρίσιμης σημασίας ιρανικές υποδομές εν μέσω των πιέσεων από τις χρηματιστηριακές αγορές και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό της έως ότου επιτύχει την αποτροπή.

Στο μεταξύ το πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε επικαλούμενο το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ότι οι δηλώσεις του Τραμπ αποσκοπούν στη μείωση των τιμών ενέργειας και στο να κερδίσει χρόνο για τα στρατιωτικά του σχέδια.

Το Mehr πρόσθεσε επίσης επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερικών ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες για τη μείωση των εντάσεων, αλλά η απάντηση των Ιρανών ήταν ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι ο συνομιλητής τους, καθώς δεν είναι εκείνοι που ξεκίνησαν τον πόλεμο.