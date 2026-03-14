Fed: Η επόμενη κίνηση της θα μπορούσε να είναι μια αδιανόητη αύξηση επιτοκίων;

Παράγοντες της αγοράς αρχίζουν να θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί.

Με τις τιμές των καυσίμων να εκτοξεύονται από την αρχή του πολέμου με το Ιράν, έχει προκύψει ένα ερώτημα που ήταν σχεδόν αδιανόητο πριν από μερικές εβδομάδες: Θα μπορούσε η επόμενη κίνηση της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) να είναι αύξηση των επιτοκίων;

Σύμφωνα με το Marketwatch, τα χρηματοπιστωτικά μέσα αρχίζουν να θεωρούν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Οι έμποροι στις αγορές παραγώγων βλέπουν περίπου 25% πιθανότητα για αύξηση των επιτοκίων μέσα στη φετινή χρονιά.

Το 2022 και το 2023, η Fed αύξησε γρήγορα τα επιτόκια για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό μετά την πανδημία, που έφτασε σε ετήσιο ρυθμό 7%. Από τα μέσα του 2024, η Fed έχει μειώσει σταδιακά τα επιτόκια καθώς ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει. Επιτάχυναν τις μειώσεις στα τέλη της περασμένης χρονιάς για να παρέχουν κάποια ασφάλεια στην αδύναμη αγορά εργασίας και τον Δεκέμβριο, η Fed δήλωσε ότι αναμένει περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων φέτος και του χρόνου.

Οι αξιωματούχοι της Fed θα συναντηθούν για να καθορίσουν την πολιτική επιτοκίων στις 17-18 Μαρτίου. Η ανακοίνωση της απόφασης θα γίνει στις 18 Μαρτίου στις 14:00 ώρα Ανατολής, ακολουθούμενη από συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Fed, Ζερόμ Πάουελ, στις 14:30.

Ο Καρλ Γουάινμπεργκ, επικεφαλής οικονομολόγος στην High Frequency Economics, πιστεύει ότι η Fed θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα. Προβλέπει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα οδηγήσουν τον δείκτη τιμών προσωπικής κατανάλωσης (PCE), τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed, σε ετήσιο ρυθμό 3,5% μέχρι το καλοκαίρι.

«Η δουλειά της Fed είναι να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο του χειρότερου δυνατού αποτελέσματος, που θα ήταν η επιτάχυνση των τιμών πάνω από τον στόχο», έγραψε ο Γουάινμπεργκ σε σημείωμά του προς τους πελάτες.

«Ακόμη και αν η FOMC δεν αυξήσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα - κάτι που πλέον αρνούμαστε να αποκλείσουμε - οι αξιωματούχοι σίγουρα θα μιλήσουν γι’ αυτό, και αναμένουμε ότι ο κ. Πάουελ θα μας ενημερώσει στη συνέντευξη Τύπου του», πρόσθεσε.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η Fed θα περιμένει πριν κάνει οποιαδήποτε κίνηση. Βεβαίως, μια μείωση επιτοκίων στη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας θεωρείται ακραίο σενάριο.

Σχεδόν όλοι οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι η Fed δεν θα κάνει καμία κίνηση, ως μέρος μιας προσέγγισης «περιμένετε και δείτε», δεδομένης της αβεβαιότητας λόγω του πολέμου.

Πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι η Fed είναι ακόμα πιθανό να μειώσει τα επιτόκια κάποια στιγμή φέτος, αλλά έχουν αναβάλει τις προβλέψεις τους για το πότε θα γίνει αυτή η μείωση μέχρι τον Σεπτέμβριο ή αργότερα.

