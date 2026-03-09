Πετρέλαιο: Το «σήμα» Τραμπ το έστειλε κάτω από τα 90 δολάρια

Οι τιμές του πετρελαίου «βούτηξαν» από την στιγμή που ο Τραμπ τόνισε ότι «ο πόλεμος με το Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί», μία αινιγματική δήλωση που μένει να φανεί πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι.

Αφού σημείωσαν άνοδο έως και 30%, φτάνοντας στις αρχικές συναλλαγές κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι, οι τιμές του πετρελαίου «βούτηξαν» από την στιγμή που ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι «ο πόλεμος με το Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί», μία αινιγματική δήλωση που μένει να φανεί πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI υποχώρησε 6,19% στα 85,27 δολάρια, ενώ το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent διαπραγματεύτηκε 4,6% χαμηλότερα στα 88,43 δολάρια ανά βαρέλι.

Στις δηλώσεις του στο CBS, o Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι πολύ μπροστά χρονικά από την αρχική του εκτίμηση ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, δεν απέφυγε ξανά τις απειλές εάν το Ιράν εμποδίσει τη ναυσιπλοΐα, δηλώνοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να καταλάβει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, του σημαντικότερου σημείου στον κόσμο για την αγορά αργού πετρελαίου. «Έριξαν όσα πυρομαχικά είχαν και δεν είχαν και καλύτερα να μην δοκιμάσουν τίποτα “χαριτωμένο”, αλλιώς θα είναι το τέλος αυτής της χώρας… Αν κάνουν κάτι κακό, θα είναι το τέλος του Ιράν και δεν θα ξανακούσετε ποτέ το όνομά του».

Η αγορά δείχνει σημάδια εξάντλησης στην «πιεστική, γεωπολιτικά τροφοδοτούμενη άνοδο της αγοράς πετρελαίου», δήλωσε ο Τάιλερ Ρίτσεϊ, συντάκτης στο Sevens Report Research. Το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate έχει αυξηθεί κατά 41% από την αρχή του μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data. «Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η περαιτέρω άνοδος είναι εκτός συζήτησης», απλώς ότι η αγορά εδραιώνει το πρωτοφανές ράλι των τιμών του πετρελαίου των ΗΠΑ από τις αρχές Μαρτίου, πρόσθεσε.

Οι τιμές του πετρελαίου Brent θα μπορούσαν να εκτοξευθούν στα 135 δολάρια ανά βαρέλι εάν η τρέχουσα κατάσταση διαρκέσει τέσσερις μήνες, δήλωσε με την σειρά του ο Γιανίβ Σαχ, αντιπρόεδρος της Rystad Energy για τις αγορές πετρελαίου, σε σημείωμα που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα. Οι τιμές του Brent θα αυξηθούν πάνω από τα 110 δολάρια εάν οι τρέχουσες συνθήκες συνεχιστούν για δύο μήνες, πρόσθεσε.

Οι υπουργοί Ενέργειας της G7 θα πραγματοποιήσουν συνάντηση την Τρίτη το πρωί για να συζητήσουν μια πιθανή κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου από τα αποθέματά τους, δήλωσαν πηγές στο CNBC.