Dimand: Επενδυτικό portfolio 1,35 δισ. - Τι έρχεται το 2026 σε στρατηγική και projects

Γραφεία, logistics, οικιστικά και ξενοδοχειακά συγκροτήματα, κτήρια μικτής χρήσης περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο με τα 13 επενδυτικά έργα της Dimand.

Στα επίπεδα των 1,357 δισ. ευρώ ανήλθε στο τέλος του 2025 το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο όμιλος Dimand, μέσω της εταιρείας, θυγατρικών και κοινοπραξιών (Assets Under Management – AuM). Το portfolio περιλάμβανε 13 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ωρίμανσης και ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, logistics, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, καθώς και μικτών χρήσεων.

Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) των έργων κατά την ολοκλήρωσή τους ανερχόταν σε περίπου 1,357 δισ. ευρώ (31.12.2024: 13 επενδυτικά έργα με GDV 1,024 δισ. περίπου). Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου ανήλθε την 31.12.2025 σε περίπου 175 εκατ. (31.12.2024: 142 εκατ.), ενώ η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες ανήλθε την 31.12.2025 σε περίπου 96 εκατ. (31.12.2024: 87 εκατ.).

Τι έρχεται το 2026

Σύμφωνα με την Dimand, υπό τον κ. Δ. Ανδριόπουλο, για το 2026, ο όμιλος προσβλέπει σε περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής του δυναμικής, με έμφαση στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, στη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και στη δημιουργία υπεραξιών μέσω της ωρίμανσης του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου και τη προσθήκη νέων έργων σημαντικού μεγέθους.

Ειδικότερα, εντός του 2026, ο όμιλος στοχεύει:

(α) στην αποεπένδυση αναπτύξεων επενδυτικών ακινήτων που βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση, καθώς και ακινήτων που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2026,

(β) στη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος και της εμπορικής αξιοποίησης των ήδη αποκτηθέντων ακινήτων με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την επόμενη τετραετία,

(γ) στην προσθήκη νέων ακινήτων προς αξιοποίηση, τα οποία έχουν ήδη προσυμφωνηθεί, και που πληρούν τα επενδυτικά κριτήρια του Ομίλου,

δ) στην ωρίμανση, μέσω αξιοποίησης ή πώλησης, του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Skyline,

ε) στην επένδυση σε νέες δραστηριότητες διαχείρισης ή/και ανάπτυξης χαρτοφυλακίων ακινήτων.

Παράλληλα, ο Όμιλος εξετάζει νέες επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων όσο και της εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας εν γένει, αυτοτελώς ή μέσω στρατηγικών συνεργασιών με εγχώριους ή/και ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Οι οικονομικές επιδόσεις

Σύμφωνα με σχετικό flash note της εισηγμένης εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων, καταγράφηκαν σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών του Ομίλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε περίπου 39 εκατ. τη χρήση 2025 έναντι 23 εκατ. τη χρήση 2024, συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου με αύξηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (NAV) του Ομίλου, η οποία ανήλθε την 31.12.2025 σε 218 εκατ. περίπου (31.12.2024: 180 εκατ.), όπως και περαιτέρω διεύρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας του Ομίλου με διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και λελογισμένων επιπέδων μόχλευσης. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου την 31.12.2025 ανήλθαν σε περίπου 50 εκατ. (31.12.2024: 38 εκατ.). Συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώθηκαν σε περίπου 53 εκατ. και 40 εκατ., αντίστοιχα.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2025 ανήλθε σε περίπου 46 εκατ. (31.12.2024: 34 εκατ.), με το Net LTV του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 24% (31.12.2024: 23%), σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ομίλου, αντανακλώντας την εντατικοποίηση της επενδυτικής του δραστηριότητας, παραμένοντας σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός προς το σύνολο του ενεργητικού είναι στο 12% (11% το 2024).

Ο κύκλος εργασιών παρέμεινε στα 60 εκατ. ευρώ, όπως και τα EBITDA στα 44 εκατ. ευρώ, με τα αποτελέσματα προ φόρων μετά από δικαιώματα μειοψηφίας για ανέρχονται σε 41εκατ., από 40 εκατ. το 2024 και τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης μετά από δικαιώματα μειοψηφίας να φτάνουν στα 34 εκατ., από 37 εκατ. το 2024.

Τι συμβαίνει με μεγάλα projects

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εξαγορά, από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, της εταιρείας Κάντζα Εμπορική Μ.Α.Ε. (με μοναδικό μέτοχο τη REDS Μ.Α.Ε.), ιδιοκτήτριας οικοπέδων συνολικού εμβαδού περίπου 319 χιλ. τ.μ., στη θέση «Κτήμα Καμπά», στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης, προς την Arcela LTD (100% θυγατρική της Dimand), αλλά και δύο επιπλέον οικοπέδων, επιφανείας περίπου 4,4 χιλ. τ.μ. και 1,3 χιλ. τ.μ., εκ των οποίων το δεύτερο φέρει διατηρητέο οίκημα επιφάνειας περίπου 0,7 χιλ. τ.μ., προς την εταιρεία Θωμαΐς Ακίνητα Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική της Dimand). Τα δύο οικόπεδα ιδιοκτησίας Reds Μ.Α.Ε. βρίσκονται στη θέση «Τρίγωνο Καμπά» του Δήμου Παλλήνης. Εξέλιξη που είχε προαναγγείλει από αρχές Φεβρουαρίου το insider.gr, ενώ υπενθυμίζεται ότι έχει αποκτηθεί και το «φιλέτο» στην Κρήτη, με την εισηγμένη ήδη να προχωρά τις μελέτες για την ωρίμανση του ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου (Κρήτης).

Όπως έχουμε αναφέρει η εταιρεία ωριμάζει τις διαδικασίες για την αξιοποίηση του παραθαλάσσιου ακίνητο 346 στρ. στις Γούρνες το οποίο και «πέρασε» στο χαρτοφυλάκιό της τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στην παρούσα φάση εκπονούνται όλες οι απαραίτητες μελέτες για την έκδοση της αναγκαίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) και το νέο master plan, ενώ διεξάγονται εμπορικές διαπραγματεύσεις με πιθανούς μισθωτές ή αγοραστές. Υπενθυμίζεται ότι το ακίνητο της Κρήτης διαθέτει παραλιακό μέτωπο μήκους 600 μέτρων και δυνατότητα για ποικίλες χρήσεις όπως τουρισμός, εμπόριο, γραφεία, χώροι πολιτισμού κ.ά. Η αξιοποίησή του θα πραγματοποιηθεί με βάση Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΣΧΑΔΑ). Προφανώς, υπενθυμίζεται ότι υπάρχει πρόβλεψη και για λειτουργία καζίνο εντός της έκτασης, ωστόσο η τελική απόφαση θα ληφθεί σε συνάρτηση με τη ζήτηση και την επεξεργασία του business plan.

Όσον αφορά το κτήμα Καμπά στην Παλλήνη, ένα συγκρότημα που θα συνδυάζει μικτές χρήσεις, που θα συνδυάζει γραφειακές, εμπορικές, πολιτιστικές και υποστηρικτικές λειτουργίες, μέχρι boutique ξενοδοχείο, δεδομένου ότι για να ολοκληρωθεί η πολεοδομική και επενδυτική ωρίμανση του απαιτήθηκαν σχεδόν 30 χρόνια, είναι ένα θέμα η ταχύτητα με την οποία θα «τρέξουν» οι διαδικασίες για την ανάπτυξή του. Σημειώνεται ότι η Πολεοδομική Μελέτη της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του Καμπά εγκρίθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το 2021. Προβλέπεται μέγιστη δόμηση είναι 90 χιλ. τ.μ., ενώ περί τα 157 στρέμματα, θα αποτελέσει εισφορά σε γη στον Δήμο Παλλήνης για κοινόχρηστη δημόσια χρήση. Να σημειωθεί ότι οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, διοίκηση, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης και εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, χώροι συνάθροισης κοινού, μουσείο οίνου και αρχαιολογικών ευρημάτων και τουριστικά καταλύματα μέχρι 40 κλίνες.

Από κει και πέρα, η Dimand, μεταξύ άλλων προχωρά το μεγάλο logistics center στη Θεσσαλονίκη, στο πρώην ακίνητο της Βαλκάν Έξπορτ, έκτασης 355.000 τ.μ., το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 23 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης και 16 χιλιομέτρων από το λιμάνι, μετά το Μινιόν προς πώληση είναι και η συμμετοχή σε μια άλλη εμβληματική επένδυση, στον Πειραιά (η εισηγμένη φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον όμιλο Yoda του επιχειρηματία Γιάννη Παπαλέκα). Μέσα στο έτος αναμένεται η παράδοση του νέου «πράσινου» συγκροτήματος γραφείων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο Μαρούσι, στα πλάνα είναι η αξιοποίηση του πρώην εργοστασίου Softex, ενώ προχωρά και η μεγάλη επένδυση σχεδόν 200 εκατ. στη Θεσσαλονίκη με το project του ιστορικού συγκροτήματος του ΦΙΞ. Παράλληλα, είναι ανάμεσα στους αρχικούς ενδιαφερόμενους για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου.