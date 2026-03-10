Eurogroup: Η Ευρώπη σε ετοιμότητα εν μέσω ρευστότητας της αγοράς ενέργειας

Οι υπουργοί Οικονομικών έχουν στη διάθεσή τους την εμπειρία αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν.

Η χθεσινή απότομη άνοδος της τιμής του πετρελαίου αναζωπύρωσε σενάρια άμεσης ενεργοποίησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Ωστόσο, αυτό που προέκυψε από το χθεσινό Eurogroup είναι ακριβώς αυτό που επισημαίναμε ως αναμενόμενη αντίδραση της ΕΕ στην κρίση στην αγορά ενέργειας.

Οι υπουργοί Οικονομικών (της Ευρωζώνης στην προκειμένη περίπτωση) έχουν στη διάθεσή τους την εμπειρία αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία, τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η αξιοποίησή τους εξαρτάται από τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και οι συνέπειές του ξεκινούν από τη ναυτιλία και την ενέργεια αλλά μπορεί να αποδειχθούν πολυπαραμετρικές.

Έχουμε και το toolkit και την πολιτική βούληση

«Από την εποχή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, διαθέτουμε το toolkit των πολιτικών που μπορούν να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση μίας τέτοιας (ενεργειακής) κρίσης», δήλωσε αμέσως μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. Επισημαίνοντας παράλληλα: «Είμαστε αυτή τη στιγμή στο σημείο να αποφασίσουμε τη χρήση τους; Η απάντηση είναι όχι. Δείτε απλώς την ρευστότητα στις τιμές του πετρελαίου τις τελευταίες 15 ώρες. Χρειαζόμαστε μία πιο σταθερή κατάσταση... Έχουμε το toolkit και έχουμε την πολιτική βούληση να απαντήσουμε εφόσον είναι απαραίτητο».

«Κόκκινη γραμμή» το εμπάργκο στη Ρωσία

Αυτό που επίσης επαληθεύτηκε είναι η πρόθεση της Ένωσης να παραμείνει στο πλευρό της Ουκρανίας, απορρίπτοντας κάθε σενάριο χαλάρωσης των μέτρων σε βάρος της Ρωσίας και της διακίνησης ρωσικών ορυκτών πόρων. Ο αρμόδιος Επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις ήταν μάλιστα κατηγορηματικός -όταν ρωτήθηκε- μετά το χθεσινό Eurogroup: «Αυτό θα υπονόμευε την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή στήριξη στην Ουκρανία. Αυτό εν τέλει θα υπονόμευε και τους συμμάχους μας καθώς γνωρίζουμε ότι η Ρωσία παίζει στην ίδια ομάδα με το Ιράν».

Μία περισσότερο ξεκάθαρη εικόνα ενδέχεται να αποκατασταθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, με τη Σύνοδο Κορυφής στις 19 και 20 Μαρτίου να έρχεται σε μία κομβική ημερομηνία προς περαιτέρω αξιολόγηση των δεδομένων. Άλλωστε ήδη ορισμένα κράτη – μέλη, με την Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά, έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται σενάρια προστασίας των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Και μία κεντρική προσέγγιση από τις Βρυξέλλες θεωρείται σημαντική κυρίως σε ό,τι αφορά ζητήματα ανταγωνιστικότητας.