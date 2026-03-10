Αττική: Ξεκινά η προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο

Σύσκεψη για την προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου στην Αττική πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και την προετοιμασία της επικείμενης αντιπυρικής περιόδου στην Περιφέρεια Αττικής. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής, της Περιφέρειας Αττικής και συναρμόδιων υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων πρόληψης και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας ενόψει της θερινής περιόδου.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, παρουσιάστηκαν στοιχεία για την εικόνα των πυρκαγιών στην Αττική τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και ο σχεδιασμός των δυνάμεων που θα επιχειρήσουν κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Όπως ανέφερε ο υπουργός, βασικός στόχος για τη φετινή αντιπυρική περίοδο είναι ο ακόμη μεγαλύτερος περιορισμός των πυρκαγιών από το αρχικό τους στάδιο, μέσα από την ταχύτερη κινητοποίηση των δυνάμεων και την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης.

Παράλληλα παρουσίασε στοιχεία για την περσινή περίοδο στην Αττική, σημειώνοντας ότι το 2025 εκδηλώθηκαν συνολικά 95 πυρκαγιές με περίπου 24.000 στρέμματα καμένης έκτασης, δηλαδή κατά μέσο όρο περίπου 255 στρέμματα ανά περιστατικό. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας καταγράφηκαν περίπου 30% λιγότερες πυρκαγιές και η καμένη έκταση ήταν κατά 45% χαμηλότερη, ενώ το 93% των περιστατικών αντιμετωπίστηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Για τη φετινή αντιπυρική περίοδο στην Αττική αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότεροι από 4.100 πυροσβέστες, ενώ τα εναέρια μέσα που θα διατεθούν εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 21 και 23, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Η σημασία της Αττικής στον αντιπυρικό σχεδιασμό

Η Αττική αποτελεί διαχρονικά μία από τις περιοχές όπου συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού κάθε αντιπυρικής περιόδου, καθώς συνδυάζει εκτεταμένες δασικές εκτάσεις με έντονη οικιστική ανάπτυξη. Περιοχές όπως η Πάρνηθα, η Πεντέλη και ο Υμηττός, αλλά και η βορειοανατολική Αττική όπου κατοικίες βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με δάση και πευκοδάση, συγκαταλέγονται κάθε χρόνο στις ζώνες αυξημένου κινδύνου.

Για τον λόγο αυτό, σημαντικό μέρος των προληπτικών δράσεων επικεντρώνεται στους καθαρισμούς οικοπέδων, στην απομάκρυνση καύσιμης ύλης και στη δημιουργία ή συντήρηση αντιπυρικών ζωνών γύρω από οικισμούς και δασικές εκτάσεις. Παράλληλα, στην Αττική αναπτύσσεται κάθε χρόνο μία από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές δυνάμεις Πυρόσβεσης στη χώρα, με χιλιάδες πυροσβέστες, δεκάδες πυροσβεστικούς σταθμούς και σημαντικό αριθμό εναέριων μέσων να βρίσκονται σε επιφυλακή για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, η σύσκεψη επικεντρώθηκε επίσης στον συντονισμό μεταξύ Πυροσβεστικής, Περιφέρειας Αττικής, δήμων και εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στις δράσεις πρόληψης που απαιτούνται πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.