Ράλι δίχως φρένα για το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια - Έκτακτη παρέμβαση εξετάζουν οι G7

Σε ράλι δίχως φρένα επιδίδονται οι τιμές του πετρελαίου, επιταχύνοντας ακόμη περισσότερο την ιστορική άνοδό τους. Τα ξημερώματα η τιμή του WTI έφτασε να αυξάνεται κατά 30%, ενώ αυτή του Brent κατά 27%, και με τις δυο τιμές αναφοράς να έχουν ξεπεράσει πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι.

Αυτή την ώρα, η τιμή του αμερικανικού αργού WTI (West Texas Intermediate) ενισχύεται 14,3% στα 105,29 δολάρια, ενώ αυτή του Brent κατά 15,4% στα 108,07 δολάρια, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το de facto κλείσιμο του στενού του Ορμούζ.

Αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους εναντίον του Ιράν, η τιμή του WTI έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60% -ποσοστό άνευ προηγουμένου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ούτε καν η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της οποίας η τιμή του βαρελιού είχε ξεπεράσει τα 130 δολάρια, τον Μάρτιο του 2022, δεν είχε προκαλέσει τόσο βίαιες αναταράξεις στις αγορές.

Τη δέκατη ημέρα του πολέμου, οι αγορές ενέργειας έχουν καρφωμένα τα βλέμματα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου το στενό του Oρμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που διακινείται διά θαλάσσης σε διεθνή κλίμακα, είναι de facto κλειστό.

Εξετάζουν συντονισμένη απελευθέρωση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 φέρεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο συντονισμένης απελευθέρωσης πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, σε συνεργασία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), μετ;εδωσαν Financial Times και επιβεβαίωσε η γαλλική κυβέρνηση που έχει την προεδρία της ομάδας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές με γνώση των συζητήσεων, οι υπουργοί θα συμμετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα στις 08:30 ώρα Νέας Υόρκης (15:30 ώρα Ελλάδας), προκειμένου να αξιολογήσουν το ενδεχόμενο μιας συντονισμένης παρέμβασης στις αγορές ενέργειας.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, τρεις χώρες της G7-μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ- έχουν ήδη εκφράσει στήριξη σε μια τέτοια κίνηση.

Η πιθανή αυτή πρωτοβουλία εξετάζεται σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι διαταραχές στις ροές πετρελαίου εντείνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς και τις πληθωριστικές πιέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Την ίδια ώρα, η εκρηκτική άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν προκαλούν ισχυρούς τριγμούς στις διεθνείς αγορές.