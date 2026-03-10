Επιχειρήσεις | Επιχειρήσεις - Διεθνή Νέα

Ισχυρό το 2025 για Saudi Aramco - Καθαρά κέρδη 104,7 δισ. δολαρίων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισχυρό το 2025 για Saudi Aramco - Καθαρά κέρδη 104,7 δισ. δολαρίων
Saudi Aramco / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο πετρελαϊκός γίγαντας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως και 3 δισ. δολαρίων σε διάστημα 18 μηνών.

Άκρως θετικό αποδείχθηκε το 2026 για τη Saudi Aramco σε επίπεδο κερδοφορίας και μερισμάτων, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν εάν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο μπορεί να κεφαλαιοποιήσει την άνοδο των τιμών του «μαύρου χρυσού» εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Ο πετρελαϊκός γίγαντας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 104,7 δισ. δολαρίων για το σύνολο του έτους, καταγράφοντας «ισχυρή ανάπτυξη» παρά το έτος αστάθειας των τιμών του «μαύρου χρυσού».

Τα προσαρμοσμένα κέρδη του τέταρτου τριμήνου ανήλθαν σε 25,1 δισ. δολάρια, ελαφρώς υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση της εταιρείας για 24,8 δισ. δολάρια. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το έτος άγγιξαν τα 85,4 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μέρισμα 21,89 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, αυξημένο κατά 3,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που θα καταβληθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026, παραμένοντας ένας από τους μεγαλύτερους πληρωτές dividends στον κόσμο και μια κρίσιμη πηγή εισοδήματος για το Ριάντ.

Οι συνολικές καταβολές προς τους μετόχους για το έτος έφτασαν τα 85,5 δισ. δολάρια, καθώς η Saudi Aramco συνέχισε να δίνει προτεραιότητα στις πληρωμές παρά τη μείωση των τιμών του αργού το 2025.

Ανακοίνωσε επίσης ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως και 3 δισ. δολαρίων σε διάστημα 18 μηνών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αυξήσεις στα καύσιμα σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ - Τι θα σήμαινε πετρέλαιο στα 200 δολάρια

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Πώς φορολογούνται επικαρπία και ψιλή κυριότητα - Νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ

Κατώτατος μισθός: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις «ψαλιδίζουν» την πιο γενναία αύξηση - Το επικρατέστερο σενάριο

tags:
Saudi Aramco
Πετρέλαιο
Σαουδική Αραβία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider