ΟΔΔΗΧ: Στο 2,03% η απόδοση για 12μηνα έντοκα γραμμάτια 500 εκατ. ευρώ

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ, διενεργήθηκε σήμερα 3 Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,03%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 825 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,65 φορά.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

