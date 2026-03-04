Η Τεχεράνη κάνει «ό,τι καλύτερο μπορεί» για να διορίσει άμεσα νέο ανώτατο ηγέτη

Το Ιράν άρχισε επισήμως ήδη από την Κυριακή διαδικασία μετάβασης μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, ο οποίος κυβερνούσε το Ιράν από το 1989.

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι κάνει «ό,τι καλύτερο μπορεί» για να διορίσει άμεσα έναν νέο ανώτατο ηγέτη για να διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ, παρά την προειδοποίηση του Ισραήλ πως οποιοσδήποτε διάδοχος του Χαμενεΐ προώρισται να δολοφονηθεί.

«Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Αχμάντ Χαταμί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, του οργάνου που είναι αρμόδιο για την επιλογή νέου ανώτατου ηγέτη.

«Θεού θέλοντος, ο ηγέτης θα οριστεί το ταχύτερο δυνατό. Είμαστε κοντά σε μια απόφαση, αλλά υπάρχει κατάσταση πολέμου» πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διαδικασία θα μπορούσε να καθυστερήσει.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οποιοσδήποτε διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο από ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στην Τεχεράνη, θα είναι «στόχος», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Δεδομένου αυτού του κρίσιμου στοιχείου, αρμόζει να δράσουμε με διακριτικότητα», υπογράμμισε ο Αχμάντ Χαταμί, σημειώνοντας ότι η εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη βρίσκεται «κοντά».

Η Συνέλευση των Ειδικών είναι ο θεσμός που είναι αρμόδιος για την εκλογή του ανώτατου ηγέτη. Αυτή απαρτίζεται από 88 μέλη, που εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία για θητεία 8 ετών. Το όργανο αυτό επιβλέπει επίσης τη δράση του και μπορεί ενδεχομένως να τον καθαιρέσει.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, χθες, Τρίτη, τέθηκε στο στόχαστρο η έδρα του θεσμού αυτού στην Τεχεράνη.

Το Ιράν άρχισε επισήμως ήδη από την Κυριακή διαδικασία μετάβασης μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, ο οποίος κυβερνούσε το Ιράν από το 1989.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ και ο θρησκευτικός αξιωματούχος που είναι μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών και του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος Αλιρεζά Αραφί, ασκούν προσωρινά την ηγεσία της χώρας.