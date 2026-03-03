Σε χαμηλό 1 μηνός οι ευρωαγορές - Η μεγαλύτερη διήμερη πτώση για Stoxx 600 από Απρίλιο 2025

Απώλειες 5% για τον Stoxx 600 στο διήμερο. «Βαρίδια» τράπεζες, ασφαλιστικές και εταιρείες κοινής ωφέλειας. Διψήφια κατρακύλα για Aberdeen.

Με βαθύ «κόκκινο»... βάφτηκαν και την Τρίτη οι ευρωαγορές στη μεγαλύτερη διήμερη πτώση του (-5% σε 48 ώρες) από τον Απρίλιο του 2025, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί μαζικό ξεπούλημα. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 απώλεσε 3,08% στις 604,44 μονάδες, με όλους τους τομείς να καταγράφουν πτώση, με τις τραπεζικές μετοχές να υποχωρούν 4,3% (χαμηλό τριμήνου), τις ασφαλιστικές 3,6% και τις εταιρείες κοινής ωφέλειας 4,4%.

Ακόμη και ο δείκτης Stoxx Aerospace and Defense, που φιλοξενεί τους μεγαλύτερους αμυντικούς δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου, απώλεσε 3% μετά τα κέρδη της Δευτέρας. Οι τίτλοι ταξιδιών και αναψυχής αποδυναμώθηκαν 2%, καθώς το κλείσιμο εναέριων χώρων διάφορων κρατών στη Μέση Ανατολή ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο να ακυρώσουν χιλιάδες πτήσεις.

Ο Euro Stoxx 50 κατρακύλησε 3,64% στις 5.773 μονάδες, ενώ στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολίσθησε 3,44% στις 23.790 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 3,46% στις 8.103 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κατέπεσε 2,75% στις 10.484 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βούτηξε 3,92% στις 44.468 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατέρρευσε 4,55% στις 17.062 μονάδες.

Το ευρύ sell off συνδέει τα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατακλύζει την Μέση Ανατολή, ενώ το Ισραήλ βομβαρδίζει και τον Λίβανο. Η νέα γεωπολιτική κλιμάκωση έχει οδηγήσει σε μια διάθεση αποφυγής κινδύνου στις αγορές, με μεγάλο κερδισμένο το πετρέλαιο αλλά και τον χρυσό, που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας.

Εν τω μεταξύ, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 1,9% τον Φεβρουάριο, από 1,7% τον Ιανουάριο. Ενώ το ποσοστό παραμένει λίγο κάτω από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα παρακολουθούν την πιθανή αστάθεια των τιμών ενέργειας δεδομένης της σύγκρουσης στο Ιράν.

Στα εταιρικά νέα, ο γαλλικός γίγαντας της άμυνας Thales ανακοίνωσε τα κέρδη του για το σύνολο του έτους την Τρίτη, με τις παραγγελίες να χτυπούν το ρεκόρ των 25,3 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 7,6% στα 22,1 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν ετήσια άνοδο 6% στα 2 δισ. ευρώ, ωστόσο, η μετοχή της, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού, αποδυναμώθηκε 2,46% εν μέσω της διευρυμένης ρευστοποίησης των ευρωπαϊκών αμυντικών μετοχών.

Παράλληλα, η βρετανική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων Aberdeen αναμένει ότι τα λειτουργικά κέρδη του 2025 θα είναι εναρμονισμένα με τις προσδοκίες της αγοράς, αφού τα υπό διαχείριση assets αυξήθηκαν 9% σε σχέση με το 2024 στα 556 δισ. στερλίνες, με τον τίτλο της σε ελεύθερη πτώση 10,53% ενώ οι αναλυτές της Citi επεσήμαναν ότι η νέα πρόβλεψη για ετήσια αύξηση 5% έως 10% στην καθαρή παραγωγή κεφαλαίου ήταν «πολύ κάτω από τις προσδοκίες».