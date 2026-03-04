Ειδήσεις | Ελλάδα

Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης

Newsroom
Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
Δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και τη συμμετοχή της Frontex.

Στην πρώτη περίπτωση, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες περίπου 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία περισυνέλεξαν περίπου 45 άτομα νότια της παραλίας «Συνδωνία». Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

Λίγες ώρες αργότερα σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, όταν πλωτό σκάφος της Frontex εντόπισε και διέσωσε περίπου 43 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο 47 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και σε αυτή την επιχείρηση, οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές, επιτρέποντας την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των αλλοδαπών στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κρήτη
Μεταναστευτικό
