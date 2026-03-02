Ευρωαγορές: Η Μέση Ανατολή «βάφει» κόκκινα τα ταμπλό - Πτώση άνω του 2% ο DAX

«Τρομαγμένοι» δείχνουν οι επενδυτές στο ξεκίνημα των συναλλαγών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι αγορές να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

«Τρομαγμένοι» δείχνουν οι επενδυτές στο ξεκίνημα των συναλλαγών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι αγορές να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα την σύρραξη στη Μέση Ανατολή, με τις φλόγες του πολέμου που έχουν απλωθεί στην ευρύτερη περιοχή και να προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό για τις πολυεπίπεδες οικονομικές επιπτώσεις που αναμένεται να έχουν.

Σε αυτό το κλίμα, ο Stoxx 600 υποχωρεί 1,8% στις 622,56 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 χάνει 2,27% στις 5.997 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη καταγράφει πτώση 2,21% στις 24.765 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 1,91% στις 8.414 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί σχεδόν 1% στις 10.801 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο αποδυναμώνεται 2,27% στις 46.111 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει πτώση 2,85% στις 17.831 μονάδες.

Οι συνδυασμένες επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ το Σάββατο προκάλεσαν τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με τα δύο κράτη να προτρέπουν τους Ιρανούς πολίτες να αδράξουν την ευκαιρία για να ανατρέψουν το καθεστώς.

Το Ιράν με την σειρά του εξαπέλυσε αντίποινα εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής σκοτώνοντας τρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε εκδίκηση, ωστόσο τόνισε ότι θα υπάρξουν «πιθανόν και άλλες απώλειες στο μέλλον.

Στο κάλεσμά του για διαπραγμάτευση, ο επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί απέρριψε σήμερα κάθε τέτοια πιθανότητα, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι έσπειρε «το χάος» στη Μέση Ανατολή με την επίθεση που εξαπέλυσε μαζί με το Ισραήλ.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έφτασαν να υποχωρούν μέχρι 13% την Δευτέρα, με τους επενδυτές να φοβούνται ένα σημαντικό disruption στον εφοδιασμό λόγω των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών κατρακύλησαν το πρωί της Δευτέρας ενώ υποχώρησαν και οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού, με τις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών να καταγράφουν έντονες απώλειες εν μέσω διαταραχών στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής και κλεισίματος αεροδρομίων.