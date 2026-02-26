Ισχυρή πρόβλεψη κερδών για το 2026 από Deutsche Telekom

Τα προσαρμοσμένα EBITDAal της Deutsche Telekom για το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκαν 1,9% στα 10,8 δισ. ευρώ

Άκρως θετικό ήταν το forecast της Deutsche Telekom για το 2026 που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς ο μεγαλύτερος πάροχος τηλεφωνίας της Ευρώπης προσθέτει νέους πελάτες στην Γερμανία και στις ΗΠΑ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων φέτος θα ανέλθουν σε περίπου 47,4 δισ. ευρώ ανέφερε η εταιρεία σύμφωνα με το Bloomberg, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν προσαρμοσμένα κέρδη κερδών και αποσβέσεων (EBITDAAL) ύψους 46,4 δισ. ευρώ.

Η Deutsche Telekom διαπρέπει στην αγορά τα τελευταία χρόνια, υποστηριζόμενη από το πλειοψηφικό της μερίδιο στην αμερικανική εταιρεία T-Mobile US που τη βοήθησε να αντέξει τον έντονο ανταγωνισμό στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Στη Γερμανία, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της μετά τις ΗΠΑ, η Deutsche Telekom απέκτησε 584.000 νέα νοικοκυριά στο δίκτυο οπτικών ινών και πάνω από 2 εκατ. συνολικά. Έχασε

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στη χώρα αυξήθηκαν κατά 2,4% το τέταρτο τρίμηνο, με 282.000 νέες προσθήκες συμβολαίων ενώ το αδύναμο δολάριο είχε αρνητικό αντίκτυπο στα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ το περασμένο τρίμηνο, δήλωσε η Deutsche Telekom.

Τα προσαρμοσμένα EBITDAal της Deutsche Telekom για το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκαν 1,9% στα 10,8 δισ. ευρώ, ενώ οι αναλυτές προέβλεψαν ότι θα έφταναν τα 10,7 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από υπηρεσίες για τον όμιλο αυξήθηκαν κατά 2,1%.