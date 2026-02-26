Ρωσία: «Επιθετική πρόκληση» των ΗΠΑ, το περιστατικό με ταχύπλοο κοντά στην Κούβα

Τέσσερις από τους επιβαίνοντες στο ταχύπλοο σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, όπως και ο κυβερνήτης του κουβανικού σκάφους.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι το περιστατικό χθες, Τετάρτη, στα ανοικτά των ακτών της Κούβας με ένα ταχύπλοο νηολογημένο στη Φλόριντα συνιστά «επιθετική πρόκληση των ΗΠΑ» με στόχο την κλιμάκωση της κατάστασης και την πυροδότηση σύγκρουσης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το ταχύπλοο εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κούβας και άνοιξε πυρ, με το κουβανικό λιμενικό να ανταπαντά, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα, ανακοίνωσε η Αβάνα σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις της Κούβας με τις ΗΠΑ.

Όταν το σκάφος του λιμενικού «πλησίασε για να προχωρήσει σε ταυτοποίηση» οι επιβαίνοντες σε αυτό άνοιξαν πυρ εναντίον των Κουβανών, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τέσσερις από τους επιβαίνοντες στο ταχύπλοο σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, όπως και ο κυβερνήτης του κουβανικού σκάφους.

«Πρόκειται για μια επιθετική πρόκληση από τις ΗΠΑ που στοχεύει στην κλιμάκωση της κατάστασης και στην πυροδότηση σύγκρουσης», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, όπως μετέδωσε το TASS.

Οι σχέσεις της Κούβας με τις ΗΠΑ διανύουν περίοδο έντασης μετά τη σύλληψη του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας και τη διακοπή του ανεφοδιασμού του νησιού με βενεζουελάνικο πετρέλαιο. Οι ΗΠΑ, που δεν κρύβουν την επιθυμία τους για αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων, εφαρμόζουν μια πολιτική «μέγιστης πίεσης» στην Αβάνα, την οποία χαρακτηρίζουν «απειλή» για την εθνική ασφάλειά τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ