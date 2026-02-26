ΟΤΕ: Αύξηση 8,7% στα έσοδα δ' τριμήνου - Διπλό ρεκόρ συνδέσεων FTTH και συνδρομητών συμβολαίου

Στα 532 εκατ. ευρώ ανήλθε η αμοιβή των μετόχων, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 100% του FCF με προοτεινόμενο μέρισμα 0,8777 ευρώ ανά μετοχή.

Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης με άνοδο 8,7% στα έσοδα και 2,3% στο προσαρμοσμένο EBITDA(AL) στο δ' τρίμηνο, ανακοίνωσε ο ΟΤΕ, διαπιστώνοντας σημαντική αύξηση τζίρου από υπηρεσίες κινητής κατά 5,2% και προσθήκη-ρεκόρ 60 χιλ. συνδρομητών συμβολαίου.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, ο στόχος προσαρμοσμένου EBITDA (AL) για το 2026 κυμαίνεται περί το ~3%, ενώ σε τροχιά ανάπτυξης βρέθηκαν και τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, αυξημένα κατά 2,6% το Δ’ τρίμηνο.

Ακόμη, o OTE παρατήρησε ισχυρές επιδόσεις στο FTTH καθώς οι συνδρομητές ανήλθαν σε 567χιλ. με ρεκόρ συνδέσεων στο τρίμηνο (+58χιλ.) ενώ η Διαθεσιμότητα FTTH έφτασε σε 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον στόχο, με τη διείσδυση να αυξάνεται σε 34% - στόχος τα 3,5 εκατ. μέχρι το 2030.

Παράλληλα, στα 532 εκατ. ευρώ ανήλθε η αμοιβή των μετόχων, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 100% του FCF ενώ το Προτεινόμενο μέρισμα είναι 0,8777 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 22%, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 355 εκατ. ευρώ με το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών να είναι ύψους 177 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 16%.

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Κώστα Νεμπή

«Το 2025 πετύχαμε τους στόχους μας, καταγράφοντας ισχυρές λειτουργικές και χρηματοοικονομικές επιδόσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει πως έχουμε χτίσει σε γερά θεμέλια. Αυξήσαμε σημαντικά τόσο τα έσοδά μας, όσο και το EBITDA, χάρη στις δυναμικές μας επιδόσεις σε όλες τις κύριες δραστηριότητές μας - τη σταθερή, την κινητή και το ICT-, καθώς και στην αξιοσημείωτη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Στον τομέα της λιανικής σταθερής, η τάση των προηγούμενων ετών αντιστράφηκε, καθώς επανήλθαμε σε τροχιά ανάπτυξης μετά από τέσσερα χρόνια. Η πορεία αυτή οφείλεται κυρίως στην ταχεία επέκταση του δικτύου Fiber-to-the-Home (FTTH), στο ρεκόρ που σημειώσαμε στους νέους συνδρομητές FTTH, στην σταθερά υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες υψηλής συνδεσιμότητας και στις ισχυρές επιδόσεις μας στην τηλεόραση. Στην κινητή, συνεχίσαμε να εδραιώνουμε την ηγετική μας θέση στην αγορά, χάρη στα εξαιρετικά αποτελέσματα που σημειώσαμε στις υπηρεσίες συμβολαίου και στην κορυφαία ποιότητα του δικτύου μας. Στο ICT καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, ενώ, παράλληλα, επεκτείναμε τη διεθνή μας παρουσία, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική θέση του ΟΤΕ στον τομέα του ψηφιακού

μετασχηματισμού. Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, και το 2025, συνεχίσαμε να επενδύουμε στην εμπειρία πελάτη και σε προηγμένα δίκτυα, με στόχο τη διάθεση καινοτόμων λύσεων και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος» τόνισε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Κώστας Νεμπής.

«Καθώς προχωράμε στο 2026, παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμά μας για τον ΟΤΕ του 2030. Στόχοι μας είναι να επιταχύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης, να ηγηθούμε του ψηφιακού μετασχηματισμού αξιοποιώντας την ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης και να παραμείνουμε ηγέτης στα δίκτυα Gigabit, προκειμένου να αναδειχθούμε ο κορυφαίος ψηφιακός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για διανομή των κεφαλαίων μας, προχωρώντας σε σημαντική αύξηση του μερίσματος και σε ενίσχυση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, κινήσεις που αντικατοπτρίζουν τις ισχυρές μας επιδόσεις, την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και τη σταθερή μας δέσμευση για δημιουργία αξίας για τους μετόχους» πρόσθεσε.

Προοπτικές

Το 2026, ο ΟΤΕ αναμένει να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά και να υλοποιήσει τις στρατηγικές του προτεραιότητες, αξιοποιώντας τις συνεχείς επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα και το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σταθερής, ευρυζωνικότητας, τηλεόρασης, καθώς και τα συνδυαστικά πακέτα. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών σταθερής αναμένεται να συνεχιστεί, υποστηριζόμενη από την αυξανόμενη υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH, τη δυναμική της υπηρεσίας Fixed Wireless Access (FWA), την περαιτέρω επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ και τη σταθερή ανάπτυξη της τηλεόρασης, λόγω συνεργασιών περιεχομένου, των μέτρων κατά της πειρατείας και της κατάργησης του ειδικού φόρου.

Επιπλέον, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την παύση διάθεσης FTTC σε κτίρια που είναι ήδη συνδεδεμένα με FTTH αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την υιοθέτηση υπηρεσιών FTTH. Ο OTE στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,4 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2026 και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Στην κινητή, η ισχυρή ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει την κάλυψη του 5G Stand Alone, και η θετική δυναμική στις υπηρεσίες συμβολαίου παραμένει ισχυρή. Στο ICT, ο ΟΤΕ αναμένει ότι τα έσοδα από System Solutions θα συνεχίσουν να τροφοδοτούνται από την ισχυρή ζήτηση για λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ, κοιτώντας μπροστά, τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσουν σταδιακά να μειώνονται, με τα έργα για τον ιδιωτικό τομέα να καταλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στον τομέα του ICT. Στις υπηρεσίες χονδρικής, ο ΟΤΕ αναμένει υποχώρηση στη σχεδόν μηδενικού περιθωρίου κέρδους διεθνή χονδρική, καθώς ορισμένες δραστηριότητες καταργούνται σταδιακά, ενώ οι εγχώριες τάσεις που παρατηρήθηκαν το 2025 εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν, λόγω της ανάπτυξης υποδομών δικτύων από τους άλλους παρόχους. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την ορθολογική διαχείριση του κόστους, για να επιτύχει περαιτέρω εξοικονομήσεις, ειδικά σε λειτουργίες που μετασχηματίζονται. Με βάση αυτές τις πρωτοβουλίες και τις αναμενόμενες λειτουργικές τάσεις, το 2026 ο ΟΤΕ αναμένει επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) σε περίπου 3%.

Στόχοι 2026

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF): Ο ΟΤΕ αναμένει ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €750 εκατ. περίπου, με την παραδοχή ότι η διαδικασία δημοπράτησης για τη χορήγηση του φάσματος θα πραγματοποιηθεί εντός του 2027. Εξαιρουμένης της επίδρασης ορισμένων θετικών έκτακτων φορολογικών παραγόντων, που προκύπτουν κυρίως από την αποεπένδυση των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία, οι Ελεύθερες

Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow) αναμένεται να ανέλθουν στο εύρος των €570 εκατ. - €580 εκατ.

Επενδύσεις (CAPEX): Οι επενδύσεις αναμένονται περίπου στα €600 εκατ. καθώς η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA).

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL): O OTE αναμένει επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης του EBITDA σε περίπου 3%.

Νέα Πολιτική Αμοιβών προς τους μετόχους

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ ΑΕ την 25 Φεβρουαρίου 2026 ενέκρινε νέα Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους, ώστε να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ευελιξία, ευθυγραμμίζοντας την απόφαση για Πολιτική Αμοιβών με τις πραγματικές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές αντί για τις προβλεπόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές, ως εξής: «Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό περιβάλλον θα παραμείνει σταθερό, η Εταιρεία σκοπεύει να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (με σκοπό την ακύρωσή τους), το 70%-100% των ελεύθερων ταμειακών ροών του προηγούμενου έτους. Το ποσό που θα διατίθεται σε μέρισμα θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο 50% της συνολικής αμοιβής των μετόχων και το εναπομένον θα διατίθεται σε επαναγορά ιδίων μετοχών. Τυχόν διακυμάνσεις στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές που προκύπτουν από έκτακτα γεγονότα θα ληφθούν υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενδέχεται να κατανέμονται σε διάστημα μερικών ετών, προκειμένου να εξομαλυνθεί η διανομή, με στόχο μια θετική πορεία στα μερίσματα και στις καταβολές προς τους μετόχους, στο βαθμό που οι υποκείμενες τάσεις το δικαιολογούν. To Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τη χρήση των αποθεματικών από τις ταμειακές ροές που ενδέχεται να συσσωρευτούν μεσοπρόθεσμα μαζί με τα πλεονάσματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Η εφαρμογή της νέας Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων θα λαμβάνει υπόψη τις καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές που δημιουργήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος ως βάση υπολογισμού της συνολικής αμοιβής προς τους μετόχους».

Αμοιβές προς τους μετόχους για το 2026

Η Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2026 προτείνεται να ανέλθει σε €532 εκατ. και επιμερίζεται σε μέρισμα αξίας €355 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €177 εκατ. περίπου. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 100% των ελεύθερων ταμειακών ροών που δημιουργήθηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε συμφωνίες παραχώρησης. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή αντιστοιχεί σε €0,8777 και θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2026, κατόπιν έγκρισής του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, δεν δικαιούνται μέρισμα. Συνεπώς, το μέρισμα που θα αντιστοιχεί σε αυτές τις ίδιες μετοχές, θα προσαυξήσει το μέρισμα των λοιπών μετόχων.