ΧΑ: «Βουτιά» για τον Γενικό Δείκτη - Στο 3,11% οι απώλειες της εβδομάδας

Με τις μεγαλύτερες απώλειες από τον Απρίλιο του 2025, όταν οι αγορές υπέστησαν το σοκ των δασμών του «Liberation Day», έκλεισε την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Οι πιέσεις διαχύθηκαν… αδιακρίτως στο σύνολο του ταμπλό, όπου η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:6,7 καθώς μόλις 15 τίτλοι έκλεισαν με θετικό πρόσημο έναντι 101 που ολοκλήρωσαν με απώλειες και 34 που διατηρήθηκαν αμετάβλητοι.

Απολύτως ενδεικτική η τελική εικόνα στον FTSE Large Cap, όπου ο ΟΤΕ ήταν ο μοναδικός τίτλος σε θετικό έδαφος και ένας από τους μόλις 7 ανοδικούς στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν τόσο οι τράπεζες, όσο και μη τραπεζικά blue chips που, ως επί το πλείστον, το τελευταίο διάστημα είχαν υπεραποδόσει σημαντικά. Με την ελληνική αγορά να έχει συσσωρεύσει αξιόλογα κέρδη το προηγούμενο διάστημα και να έχει «σκαρφαλώνει» -8 συνεδριάσεις νωρίτερα- σε νέα πολυετή υψηλά, οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών θεωρούνται εύλογες.

Με τις αποτιμήσεις όλο και πιο απαιτητικές, είναι εμφανές ότι αγορά θα χρειαστεί νέους καταλύτες για να δοκιμάσει μια βιώσιμη προσέγγιση προς υψηλότερα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση, με την αγορά να έχει διασπάσει καθοδικά κρίσιμες βραχυπρόθεσμες στηρίξεις, θα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αντίδραση των αγοραστών από την ερχόμενη εβδομάδα. Και, κυρίως, όσο θα πυκνώνουν το επόμενο διάστημα οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Τετάρτη ανακοινώνουν αποτελέσματα η Τρ. Κύπρου και η ΕΧΑΕ, ενώ τη μεθεπόμενη εβδομάδα υπάρξει «καταιγισμός»αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων από τις Τρ. Πειραιώς, Eurobank, ΟΤΕ, Helleniq Energy, ΕΤΕ και Alpha Bank.

Η συνεδρίαση της Παρασκευής έκλεισε στις 2.288,83 μονάδες με πτώση 2,82% για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος κινήθηκε πτωτικά σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών με χαμηλό ημέρας στις 2.287,90 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας οι συνολικές απώλειες διαμορφώθηκαν σε 3,11%, ενώ τα κέρδη του ΓΔ από την αρχή του έτους περιορίστηκαν σε 7,93%.

Κοντά στα χαμηλά ημέρας έκλεισε και ο δείκτης των τραπεζών, με πτώση 4,02% στις 2.633,13 μονάδες και με τις εβδομαδιαίες του απώλειες να διαμορφώνονται σε 6,41% (+14,79% από την αρχή του έτους).

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 387,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις €19,41 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

«Κόκκινος» ο FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ο ΟΤΕ ήταν ο μοναδικός τίτλος που έκλεισε σε θετικό έδαφος, ενισχυμένος 0,83% στα 16,99 ευρώ, ανακάμπτοντας μάλιστα από απώλειες περί του 15 στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών. Ανθεκτική, προσφέροντας «ανάχωμα» στον Γενικό Δείκτη, και η μετοχή της Coca-Cola HBC που έκλεισε αμετάβλητη στα 53,50 ευρώ.

Στον αντίποδα, με τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον Φεβρουάριο του 2020, βρέθηκε ο τίτλος της Τιτάν που υποχώρησε 9,19% στα 52,40 ευρώ, με τον όγκο να μην ξεπερνά ωστόσο τα 277 χιλ. τεμάχια.

Ακολούθησαν η Eurobank με πτώση 5,51% στα 3,95 ευρώ, η ElvalHalcor με πτώση 5,26% στα 4,68 ευρώ, η Τρ. Πειραιώς στο -4,76% και τα 8,28 ευρώ και η ΔΕΗ με απώλειες 4,27% στα 19,04 ευρώ.

Με απώλειες άνω του 3% ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Τρ. Κύπρου (-3,94%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-3,51%), ΟΠΑΠ (-3,37%), Optima (-3,37%) και Alpha Bank (-3,23%), ενώ πτωτικά άνω του 2% κινήθηκαν οι Helleniq Energy (-2,96%), ΕΤΕ (-2,80%), Motor Oil (-2,47%), Lamda Development (-2,36%) και ΕΥΔΑΠ (-2,05%).

Πιο ήπιες οι πιέσεις σε Cenergy (-1,82%), Jumbo (-1,65%), Viohalco (-1,39%), ΔΑΑ (-1,06%), Metlen (-0,66%), Aegean (-0,54%), Aktor (-0,18%) και Σαράντης (-0,14%).