Wall Street: Με άλμα στις 7.000 μονάδες υποδέχεται Fed - Big Tech ο S&P 500

Καταλύτες για την αγορά η απόφαση της Fed και η επικείμενη Συνέντευξη Τύπου του επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ αλλά και οι επιδόσεις των 3 πανίσχυρων μελών των Μag 7.

Το ορόσημο των 7.000 μονάδων καταρρίπτει για πρώτη φορά στην ιστορία του o S&P 500 την Τετάρτη στη Wall Street, ενόψει της ανακοίνωσης της Fed για τα επιτόκια και της γνωστοποίησης των τριμηνιαίων οικονομικών μεγεθών από τις Microsoft, Meta και Tesla. Tόσο η απόφαση των υπεύθυνων χάραξης για το κόστος δανεισμού και η επικείμενη Συνέντευξη Τύπου του επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ όσο και οι επιδόσεις των 3 πανίσχυρων μελών των Μag 7 θα αποτελέσουν καταλύτες για την αγορά το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύεται 0,01% στις 49.010 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,26% στις 6.996 μονάδες (έχοντας «χτυπήσει» και το ρεκόρ των 7.002,28 μονάδων) ενώ ο Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,56% στις 23.955 μονάδες. Στο ταμπλό, η μετοχή της ASML προσθέτει 0,10%, καθώς ο γίγαντας εξοπλισμού ημιαγωγών ανακοίνωσε ρεκόρ παραγγελιών και εξέδωσε ισχυρό guidance για το 2026 λόγω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο τίτλος της εταιρείας αποθήκευσης ΑΙ δεδομένων Seagate Technology εκτινάσσεται 15,26%, αφότου τα κέρδη και τα έσοδα του β' τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες, με τον CEO, Ντέιβ Μόσλι να επικαλείται ισχυρή ζήτηση. Με την Κίνα να δίνει την έγκριση στις ByteDance, Alibaba και Tencent να αγοράσουν τα τσιπ ΑΙ H200 της Nvidia, η μετοχή της μεγαλύτερης εισηγμένης στον κόσμο προσθέτει 1,8% συμπαρασύροντας ανοδικά Advanced Micro Devices (+1,37%) και Taiwan Semiconductor Manufacturing (+1,25).

H Amazon καταγράφει οριακές κινήσεις καθώς «κόβει» 16.000 θέσεις εργασίας στο πρώτο «ψαλίδι» για το 2026. Εκτός τεχνολογίας, η μετοχή της Starbucks ισχυροποιείται 3,66% αφότου η αλυσίδα καφέ ανέφερε ότι η επισκεψιμότητά της αυξήθηκε για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια. Τα έσοδα του πρώτου τριμήνου ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες, ενώ τα κέρδη της υποχώρησαν.

Οι επενδυτές παρακολουθούν την απόδοση του δολαρίου ΗΠΑ, αφότου το νόμισμα σημείωσε την χειρότερη ημέρα του από τον περασμένο Απρίλιο την Τρίτη, με βουτιά άνω του 1%. Η ετήσια πτώση του ανέρχεται πλέον σε περισσότερο από 10%, μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το αμερικανικό νόμισμα «τα πάει περίφημα» ενώ έχει διολισθήσει σε χαμηλό τετραετίας. Το δολάριο ανέκαμψε ελαφρώς την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,1%.

Παράλληλα, η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκιά της στο εύρος 3,5% έως 3,75%, αλλά οι traders θα αναζητήσουν ενδείξεις για μακροπρόθεσμες αλλαγές στην ανακοίνωση της FOMC για τη νομισματική πολιτική. «Οι τρέχουσες οικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ παραμένουν θετικές, με συνεχή ανάπτυξη και μια αγορά εργασίας που, αν και κάπως ήπια, έχει σταθεροποιηθεί» υπογράμμισε ο Κρίστιαν Χάντελ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Vontobel Asset Management.

«Ο πληθωρισμός συνεχίζει να κυμαίνεται πάνω από τον στόχο της Fed, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για άμεσες μειώσεις επιτοκίων. Αντίθετα, οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν τις συνεδριάσεις της FOMC τον Μάρτιο και τον Ιούνιο ως πιθανές ευκαιρίες για προσαρμογές πολιτικής, αν και αυτές θα μπορούσαν να μετατεθούν στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 εάν οι συνθήκες το απαιτούν», πρόσθεσε.

«Όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα στον Τζερόμ Πάουελ για τυχόν ενδείξεις σχετικά με τη δεκτικότητα της Fed σε περαιτέρω χαλάρωση, αλλά προς το παρόν, η προσεκτική προσέγγιση και οι αποφάσεις από συνάντηση σε συνάντηση φαίνεται ότι θα συνεχιστεί» συμπλήρωσε, ενώ μετά τα επιχειρηματικά μεγέθη των Microsoft, Meta και Tesla έπειτα από το σημερινό «καμπανάκι», σειρά παίρνει η Apple την Πέμπτη.