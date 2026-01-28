Starbucks: Στα 9,92 δισ. δολάρια οι πωλήσεις α' τριμήνου - Ανέκαμψαν μετά από 2 χρόνια

Η μετοχή της εταιρείας σημειώνει άλμα 7,5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Μικτή εικόνα παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη της Starbucks για το πρώτο οικονομικό της τρίμηνο, καθώς αυξήθηκαν μεν οι πωλήσεις λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης στις ΗΠΑ μετά από σχεδόν δύο χρόνια, αλλά τα καθαρά κέρδη σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι ήταν πολύ χαμηλότερα.

Ειδικότερα, το τρίμηνο που έληξε στις 28 Δεκεμβρίου, η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων καφέ κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 56 σεντς, ελαφρώς χαμηλότερα από την εκτίμηση των αναλυτών για 59 σεντς/μτχ.

Τα καθαρά κέρδη της Starbucks ανήλθαν στα 293,3 εκατ. δολάρια, ή 26 σεντς ανά μετοχή, σημαντικά χαμηλότερα από τα 780,8 εκατ. δολάρια, ή 69 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι καθαρές πωλήσεις άγγιξαν τα 9,92 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 6%, τη στιγμή που οι οικονομολόγοι ανέμεναν έσοδα 9,67 δισ. δολαρίων, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων των καταστημάτων της εταιρείας για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των καταστημάτων κατέγραψαν άνοδο 4%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της StreetAccount για 2,3%. Η επισκεψιμότητα αυξήθηκε κατά 3%, σημειώνοντας την πρώτη αύξηση των συναλλαγών της εταιρείας σε δύο χρόνια.

Οι πωλήσεις των καταστημάτων στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν επίσης κατά 4%, τροφοδοτούμενες από τη ζήτηση για τα προϊόντα των εορτών, όπως το viral κύπελλο «Bearista» και τα κλασικά προϊόντα του μενού, όπως το peppermint mocha. Τον Νοέμβριο, ο Niccol δήλωσε ότι η κυκλοφορία του μενού των εορτών ήταν η καλύτερη ημέρα για τις δραστηριότητες της εταιρείας στη Βόρεια Αμερική.

Εκτός των ΗΠΑ, οι διεθνείς πωλήσεις των καταστημάτων της Starbucks σημείωσαν άνοδο 5%.

Στην Κίνα, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας, οι πωλήσεις των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 7%. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να δημιουργήσει μια κοινοπραξία με την Boyu Capital για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων της στην Κίνα. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, εν αναμονή της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η εταιρεία προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια αυτού του έτους θα συνεχίσει να λειτουργεί τα καταστήματα λιανικής της Starbucks China κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους.

Για το 2026, η Starbucks προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή σε εύρος από 2,15 έως 2,40 δολάρια, στο κατώτερο άκρο των εκτιμήσεων της Wall Street για 2,35 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με την LSEG. Η εταιρεία προβλέπει επίσης αύξηση των πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και στις ΗΠΑ κατά τουλάχιστον 3%.

Η Starbucks άνοιξε επίσης 128 νέα καταστήματα κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Για το 2026, σχεδιάζει να ανοίξει 600 έως 650 νέες καφετέριες που θα ανήκουν στην εταιρεία και θα λειτουργούν με άδεια (franchise). Η εξέλιξη αυτή έρχεται αμέσως μετά το κλείσιμο περίπου 400 καταστημάτων της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρσι.